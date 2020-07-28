перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
IATA: пассажирские авиаперевозки не восстановятся в прежнем объеме до 2024 года 22:29
Осенью выйдет новый фильм Ренаты Литвиновой с Софьей Эрнст, Никитой Кукушкиным и музыкой Земфиры 22:08
Turkish Airlines возобновит рейсы между Петербургом и турецкими городами 21:51
Кажется, Дэвид Линч работает над новым проектом 21:27
Игра света и тени в клипе Энджел Олсен «Whole New Mess» 21:04
ЕС не откроет границы для России, объявили номинантов на «Эмми» и другие новости дня 20:53 Дайджест
В России выдали первую лицензию на создание сети 5G 20:43
Для фонда «Ночлежка» сняли фильм о мальчике-космонавте 20:21
Flickr «Хранители», «Удивительная миссис Мейзел», «Озарк»: стали известны номинанты на премию «Эмми»
«Хранители», «Удивительная миссис Мейзел», «Озарк»: стали известны номинанты на премию «Эмми» 20:06
Организаторы фестиваля «Дикая мята» открывают новый лейбл 19:42
От лесных пожаров в Австралии погибли и пострадали 3 млрд животных 19:20
Художник Тима Радя сжег будущее в своем арт-объекте «Future» 18:53
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел COVID-19 18:17
Adam Nieścioruk / Unsplash ВОЗ: мир будет иметь дело только с одной волной коронавируса
ВОЗ: мир будет иметь дело только с одной волной коронавируса 17:59
Вышел тизер мультсериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь» 17:31
В московском парке Горького не будут праздновать День ВДВ 17:18
WSJ: Facebook предложил блогерам за деньги перейти из TikTok на его новую платформу 16:49
Mariia Kuzovleva/Wikimedia Михаил Скипский вышел из комиссии «Что? Где? Когда?» по работе с детьми и молодежью
Михаил Скипский вышел из комиссии «Что? Где? Когда?» по работе с детьми и молодежью 16:47
«Левада-центр»: почти половина россиян поддерживает протесты в Хабаровске 16:47
Ивану Сафронову предлагали пойти на сделку со следствием и признать вину. Он отказался 16:15
Отключить рекламу

Кажется, Дэвид Линч работает над новым проектом

Анастасия Цой
Сегодня в 21:27

Режиссер Дэвид Линч в интервью The Daily Beast рассказал, что может перестать заниматься ютьюб-каналом, на который выкладывает ежедневные отчеты о погоде, сериал «Над чем сегодня работает Дэвид?» о своих увлечениях во время пандемии коронавируса, а также короткометражные фильмы и другие проекты.

«По некоторым причинам времени на ютьюб-канал может стать куда меньше», — сказал Линч. Причины он не назвал, однако на протяжении уже нескольких месяцев ходят слухи, что режиссер работает над новым проектом. IndieWire предполагает, что Линч снимет фильм или сериал для Netflix. Он уже сотрудничал со стриминговым сервисом: в этом году на нем выходила короткометражка «Что сделал Джек?». Еще один вариант нового проекта Линча — четвертый сезон «Твин Пикса».

Последним на сегодняшний день проектом Линча был третий сезон «Твин Пикса», вышедший в 2017 году. В этом году было 30 лет с выхода самой первой серии сериала. По этому поводу «Афиша Daily» собрала лучшие материалы о «Твин Пиксе» за разные годы.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
рок
Ssshhhiiittt! (онлайн-трансляция)
Необычный и многообещающий гаражный рок
триллер
Она
Злая эротическая комедия Пола Верхувена
биография
Зеленая книга
Оскароносная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
драматический
Кыся (онлайн-трансляция)
Дмитрий Нагиев исполняет две роли в одном спектакле
рок
Игорь Растеряев (онлайн-трансляция)
Исполнитель душевных песен под аккордеон

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Афиша Daily
Люди
Дэвид Линч
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить