Кажется, Дэвид Линч работает над новым проектом

Режиссер Дэвид Линч в интервью The Daily Beast рассказал, что может перестать заниматься ютьюб-каналом, на который выкладывает ежедневные отчеты о погоде, сериал «Над чем сегодня работает Дэвид?» о своих увлечениях во время пандемии коронавируса, а также короткометражные фильмы и другие проекты.

«По некоторым причинам времени на ютьюб-канал может стать куда меньше», — сказал Линч. Причины он не назвал, однако на протяжении уже нескольких месяцев ходят слухи, что режиссер работает над новым проектом. IndieWire предполагает, что Линч снимет фильм или сериал для Netflix. Он уже сотрудничал со стриминговым сервисом: в этом году на нем выходила короткометражка «Что сделал Джек?». Еще один вариант нового проекта Линча — четвертый сезон «Твин Пикса».

Последним на сегодняшний день проектом Линча был третий сезон «Твин Пикса», вышедший в 2017 году. В этом году было 30 лет с выхода самой первой серии сериала. По этому поводу «Афиша Daily» собрала лучшие материалы о «Твин Пиксе» за разные годы.