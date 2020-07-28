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Mariia Kuzovleva/Wikimedia Михаил Скипский вышел из комиссии «Что? Где? Когда?» по работе с детьми и молодежью
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ЕС не откроет границы для России, объявили номинантов на «Эмми» и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:53

Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус. Его адвокат сообщил, что экс-журналисту предлагали пойти на сделку со следствием и признать вину, но он отказался.

Россию, по данным ТАСС, вновь не включат в обновленный список стран, с которыми Евросоюз откроет границы. В ближайшее время Россию ждет восстановленное авиасообщение с Мальдивами и Южной Кореей. «Интерфакс» пишет, что к ним могут добавиться Венгрия и ОАЭ.

В России за сутки выявили 5395 случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 823 515 заболевших.

Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский, которого ранее обвинили в домогательствах к несовершеннолетним, по собственному желанию вышел из комиссии по работе с детьми и молодежью. Теперь он отстранен от всех мероприятий с участием детей, которые проходят под эгидой Международной ассоциации клубов «ЧГК».

YouTube заблокировал аккаунт консервативного телеканала «Царьград» без возможности восстановления. Причина блокировки — «нарушение экспортного законодательства».

От лесных пожаров в Австралии погибли и пострадали 3 млрд животных. Ученые считали не только тех, кто погиб в огне, но и тех, кто не выжил после того, как пожары уничтожили их среду обитания.

Венецианский кинофестиваль объявил программу. Зрители смотра в сентябре увидят фильмы Луки Гуаданьино, Лава Диаса, Андрея Кончаловского, Джии Копполы, Хлои Чжао и других режиссеров.

В длинный список Букеровской премии вошли 13 авторов, среди них — двукратная лауреатка «Букера» Хилари Мантел. Свой шорт-лист огласил фестиваль современной драматургии «Любимовка», в нем 24 пьесы. Также стали известны номинанты на премию «Эмми»: больше всего номинаций у «Хранителей» от HBO.

Лана Дель Рей выпустила аудиоверсию своего поэтического сборника «Violet Bent Backwards over the Grass», а группа «Грязь» — песню «Перемен» о происходящем в Беларуси.

У Logic, который недавно выпустил свой последний альбом и объявил о завершении рэп-карьеры, вышел клип на сингл «DadBod». В видео музыкант рассказывает о своей семейной жизни.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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