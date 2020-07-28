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В России выдали первую лицензию на создание сети 5G

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:43

Мобильный оператор МТС получил первую в России лицензию на создание сети 5G, сообщает РБК. Она будет работать в 83 из 85 субъектов. Разрешение выдано Государственной комиссией по радиочастотам.

Первыми доступ к сети получат крупные предприятия, в частности, нефтегазовые компании. Они смогут использовать 5G для мониторинга трубопроводов и других объектов, в этом им помогут беспилотники. Промышленные предприятия будут использовать 5G для управления оборудованием. Кроме того, сеть окажется полезной в медицине, ритейле и логистике.

«Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве», — сказал президент МТС Алексей Корня.

По мнению главы МТС, технологии 5G в ближайшие годы станут «одним из важнейших драйверов развития экономики страны».

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