Организаторы фестиваля «Дикая мята» открывают новый лейбл

Организаторы фестиваля «Дикая мята» запускают новый лейбл, сообщил телеграм-канал «ИМИ». Он будет называться Mint Music Artists.

Какие артисты будут сотрудничать с лейблом, пока неизвестно — в ближайшее время Mint Music Artists объявят первые имена. Кроме того, лейбл открыл на сайте прием заявок от музыкантов.

Mint Music Artists предлагает артистам продюсирование в формате 360° (от работы с продюсером в студии до создания сценического образа), а также отдельные услуги — PR, продвижение, организацию концертов, контент-менеджмент, дизайн, юридическую поддержку.

Фестиваль «Дикая мята» проводится ежегодно с 2008 года. Изначально мероприятие позиционировало себя как посвященное этнической и фольклорной музыке, но впоследствии фестиваль стал мультиформатным. В 2019 году за три дня «Дикую мяту» посетили 58 500 зрителей.