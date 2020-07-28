Художник Тима Радя сжег будущее в своем арт-объекте «Future»

Екатеринбургский художник Тима Радя создал (и сжег) арт-объект «Future». Посмотреть на горящую инсталляцию можно в инстаграме Ради. «Огонь должен жечь», — подписал художник видеоролик, на котором более двадцати минут горит огромное слово «Future» («Будущее»). Перформанс состоялся в рамках совместной инициативы Beat Film Festival и «Тинькофф», согласно которой каждый год приглашенный художник будет создавать арт-объект специально для фестиваля. От артистов ждут работы, которые отражают дух времени и совпадают с ценностями фестиваля и его видением будущего, рассказали «Афише Daily» представители Beat Film Festival.

«Для меня главное впечатление от событий последних месяцев — то, как быстро исчез образ будущего. Как стремительно он растворился и пропал. Надежды оказались иллюзиями, но и они ушли, оставив чистый горизонт», — прокомментировал свою работу Радя. Работа легла в основу совместного мерча Beat Film Festival и «Тинькофф», в который вошли футболки, толстовки и сумки-шопперы, а также блокноты, постеры, открытки и стикеры, выпущенные ограниченным тиражом.

Мерч Beat Film Festival, «Тинькофф» и Тимы Ради © Beat Film Festival