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Художник Тима Радя сжег будущее в своем арт-объекте «Future»

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:53

Екатеринбургский художник Тима Радя создал (и сжег) арт-объект «Future». Посмотреть на горящую инсталляцию можно в инстаграме Ради.

«Огонь должен жечь», — подписал художник видеоролик, на котором более двадцати минут горит огромное слово «Future» («Будущее»).

Перформанс состоялся в рамках совместной инициативы Beat Film Festival и «Тинькофф», согласно которой каждый год приглашенный художник будет создавать арт-объект специально для фестиваля. От артистов ждут работы, которые отражают дух времени и совпадают с ценностями фестиваля и его видением будущего, рассказали «Афише Daily» представители Beat Film Festival.

«Для меня главное впечатление от событий последних месяцев — то, как быстро исчез образ будущего. Как стремительно он растворился и пропал. Надежды оказались иллюзиями, но и они ушли, оставив чистый горизонт», — прокомментировал свою работу Радя.

Работа легла в основу совместного мерча Beat Film Festival и «Тинькофф», в который вошли футболки, толстовки и сумки-шопперы, а также блокноты, постеры, открытки и стикеры, выпущенные ограниченным тиражом.

Мерч Beat Film Festival, «Тинькофф» и Тимы Ради
Мерч Beat Film Festival, «Тинькофф» и Тимы Ради
© Beat Film Festival

«Новая инициатива коллаборации с художниками продолжает наши эксперименты с различными медиа и наследует проектам в области виртуальной реальности, которые мы вместе с «Тинькофф» представляли на фестивале последние два года. Работа Ради, созданная в рамках совместной с «Тинькофф» инициативы, оказалась настолько масштабной и своевременной, что мы решили поместить ее на постер этого года, изменив традиционному формату фестивального постера», — комментирует новую инициативу сооснователь и программный директор Beat Film Festival Кирилл Сорокин.

Открытие Beat Film Festival пройдет в ночь с 31 июля на 1 августа в киноцентре «Октябрь», там же состоится премьера работы Тимы Ради.

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