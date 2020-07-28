Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел COVID-19. Об этом он сообщил во время визита в одну из частей внутренних войск МВД Беларуси, пишет «Белта».

«Прошу прощения за мой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное, что вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Бессимптомно», — сказал Лукашенко.