Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел COVID-19. Об этом он сообщил во время визита в одну из частей внутренних войск МВД Беларуси, пишет «Белта».
«Прошу прощения за мой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное, что вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Бессимптомно», — сказал Лукашенко.
Когда именно Лукашенко переболел коронавирусом, неизвестно. РИА «Новости» отмечает, что сообщения о болезни президента появлялись весной, но тогда правительство их опровергло.
В начале июля Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в стране. Беларусь, в отличие от большинства европейских стран, не вводила жестких ограничений из‑за коронавируса.