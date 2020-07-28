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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел COVID-19

Анастасия Цой
Сегодня в 18:17

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел COVID-19. Об этом он сообщил во время визита в одну из частей внутренних войск МВД Беларуси, пишет «Белта».

«Прошу прощения за мой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное, что вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Бессимптомно», — сказал Лукашенко.

Когда именно Лукашенко переболел коронавирусом, неизвестно. РИА «Новости» отмечает, что сообщения о болезни президента появлялись весной, но тогда правительство их опровергло.

В начале июля Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в стране. Беларусь, в отличие от большинства европейских стран, не вводила жестких ограничений из‑за коронавируса.

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