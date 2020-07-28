перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Художник Тима Радя сжег будущее в своем арт-объекте «Future» 18:53
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел COVID-19 18:17
ВОЗ: мир будет иметь дело только с одной волной коронавируса 17:59
Вышел тизер мультсериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь» 17:31
В московском парке Горького не будут праздновать День ВДВ 17:18
WSJ: Facebook предложил блогерам за деньги перейти из TikTok на его новую платформу 16:49
«Левада-центр»: почти половина россиян поддерживает протесты в Хабаровске 16:47
Mariia Kuzovleva/Wikimedia Михаил Скипский вышел из комиссии «Что? Где? Когда?» по работе с детьми и молодежью
Михаил Скипский вышел из комиссии «Что? Где? Когда?» по работе с детьми и молодежью 16:47
Ивану Сафронову предлагали пойти на сделку со следствием и признать вину. Он отказался 16:15
Фестиваль современной драматургии «Любимовка» объявил шорт-лист. В него вошли 24 пьесы 15:54
Фильм «Empire V», в котором сыграл Оксимирон, выйдет в начале следующего года 15:42
Россия может открыть авиасообщение еще с четырьмя странами 15:38
Patrick Tomasso/Unsplash В лонг-лист Букеровской премии вошли 13 писателей
В лонг-лист Букеровской премии вошли 13 писателей 15:15
Исследование: чем толще политики, тем выше коррупция 15:11
Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us 15:04
На Okko вышел сериал, снятый на смартфон. В главных ролях — Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев 14:49
Гуаданьино, Лав Диас и Кончаловский: 77-й Венецианский кинофестиваль объявил программу 14:18
В экосистеме Сбербанка и Mail.ru появится сервис аренды электросамокатов 13:53
Денис Астапов/vk.com «Грязь» выпустила песню «Перемен» о происходящем в Беларуси
«Грязь» выпустила песню «Перемен» о происходящем в Беларуси 13:27
РБК: артистов и блогеров, продвигавших поправки к Конституции, наградит президент 13:15
Отключить рекламу

ВОЗ: мир будет иметь дело только с одной волной коронавируса

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:59

Мир столкнется лишь с одной волной коронавируса, в рамках которой распространение инфекции будет как ускоряться, так и замедляться. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова представительницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

Во время брифинга ВОЗ в Женеве Харрис заявила, что «одна большая волна» коронавируса, которую мы можем наблюдать в данный момент, «будет немного подниматься и опускаться». Она добавила, что не стоит думать, что коронавирус не будет распространяться в Северном полушарии летом — COVID-19 не похож на грипп, передающийся сезонно.

При этом в странах Европы пандемия вновь начинает ускоряться, уточняется в материале. Как заявил глава Института Роберта Коха Лотар Вилер, пока нельзя сказать, является ли суточный прирост случаев заражения свидетельством второй волны, «но может быть и так». Рост темпов распространения COVID-19 наблюдается и в Азии, уточняется в материале агентства.

В России 28 июля за сутки выздоровели почти 9000 пациентов с коронавирусом, а всего в стране зафиксировали свыше 823 тыс. заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 16,4 млн человек. Более 9,5 млн из них выздоровели, свыше 654 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (4,29 млн), на втором — Бразилия (2,44 млн), на третьем — Индия (1,48 млн).

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
рок
Ssshhhiiittt! (онлайн-трансляция)
Необычный и многообещающий гаражный рок
триллер
Она
Злая эротическая комедия Пола Верхувена
биография
Зеленая книга
Оскароносная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
драматический
Кыся (онлайн-трансляция)
Дмитрий Нагиев исполняет две роли в одном спектакле
рок
Игорь Растеряев (онлайн-трансляция)
Исполнитель душевных песен под аккордеон

Другие материалы по темам

Теги
ВОЗ
Люди
Роберт Кох
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить