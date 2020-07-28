ВОЗ: мир будет иметь дело только с одной волной коронавируса

Мир столкнется лишь с одной волной коронавируса, в рамках которой распространение инфекции будет как ускоряться, так и замедляться. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова представительницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

Во время брифинга ВОЗ в Женеве Харрис заявила, что «одна большая волна» коронавируса, которую мы можем наблюдать в данный момент, «будет немного подниматься и опускаться». Она добавила, что не стоит думать, что коронавирус не будет распространяться в Северном полушарии летом — COVID-19 не похож на грипп, передающийся сезонно.

При этом в странах Европы пандемия вновь начинает ускоряться, уточняется в материале. Как заявил глава Института Роберта Коха Лотар Вилер, пока нельзя сказать, является ли суточный прирост случаев заражения свидетельством второй волны, «но может быть и так». Рост темпов распространения COVID-19 наблюдается и в Азии, уточняется в материале агентства.

В России 28 июля за сутки выздоровели почти 9000 пациентов с коронавирусом, а всего в стране зафиксировали свыше 823 тыс. заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 16,4 млн человек. Более 9,5 млн из них выздоровели, свыше 654 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (4,29 млн), на втором — Бразилия (2,44 млн), на третьем — Индия (1,48 млн).