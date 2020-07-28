В московском парке Горького не будут праздновать День ВДВ

Традиционный праздник — День Воздушно-десантных войск, проходящий 2 августа, не планируют проводить в парке Горького, сообщает ТАСС.

В пресс-службе парка заявили, что никакого праздничного оформления не будет. Ограничения для посетителей парка также не планируются — это означает, что все желающие все равно смогут отметить праздник неофициально.

День ВДВ празднуется в парке Горького с середины 90-х годов, когда там прошло спортивное десантирование. Несмотря на то, что в 1997-м полеты над Москвой запретили, традиция праздновать именно в этом месте прижилась. С 2011 года парк специально украшался голубыми беретами, а десантникам предлагали различные угощения и праздничную программу. В этом году Воздушно-десантные войска будут праздновать свое 90-летие.