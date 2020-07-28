«Левада-центр»: почти половина россиян поддерживают протесты в Хабаровске

Почти половина россиян — 45% — поддерживают протесты в Хабаровске. Это следует из опроса «Левада-центра».

Безразличны к протестам 26% респондентов, отрицательно к митингам относятся 17% опрошенных. Больше половины (57%) слышали о протестах, четверть (26%) внимательно следят за развитием ситуации в регионе и только 16% ничего не знают о митингах.

30% опрошенных считают, что массовые акции протеста возможны в их городе из‑за падения уровня жизни и в защиту прав. 63% называют такие митинги маловероятными. При этом участвовать в протестах готовы 29% респондентов (не готовы 65%). Это самый высокий показатель за последние несколько лет.

Протесты в Хабаровске начались 11 июля, это самые массовые акции в истории города. Митингующие требуют, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. В последние дни среди лозунгов появились и антипутинские.

Врио губернатора Хабаровского края стал член партии ЛДПР, то есть однопартиец Фургала, Михаил Дегтярев, который до этого никак не был связан с краем. Он на протяжении нескольких дней отказывался выходить к протестующим и общаться с ними. Позавчера он все-таки появился у здания городской администрации. Правда, он сделал это, когда акция протеста закончилась и большинство участвовавших в ней хабаровчан разошлись. Некоторые местные жители считают, что вопросы врио губернатора задавали подставные люди.