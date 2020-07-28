Фестиваль современной драматургии «Любимовка» объявил шорт-лист. В него вошли 24 пьесы

Российский фестиваль современной драматургии «Любимовка» объявил шорт-лист, в который вошли 24 пьесы. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Всего на конкурс в 2020 году пришли 815 пьес из 25 стран. Это стало абсолютным рекордом за тридцатилетнюю историю фестиваля, уверяют организаторы «Любимовки». Отобранные пьесы представят в формате режиссерских читок ​с 5 по 12 сентября на площадке «8/3». При этом будут соблюдены все меры безопасности, связанные с пандемией, уточняют представители фестиваля.

В короткий список фестиваля вошли «цикл индекса» Екатерины Августеняк , «Страна Вась» Викентия Брызя , «Я танцую как дебил» Игоря Витренко , «Дыры» Лидии Головановой , «deinosдина» Даниила Гурского , «Республика» Сергея Давыдова , «Не могу говорить» Артема Ефименко , «Коби Брайант» Алексея Житковского , «Big in Japan» Исмаила Имана , «Паспорт» Айнур Карим , «Петя из Ватуков» Наталии Лизоркиной , «Мёртвая голова» Марии Малухиной , «Тихий Дом» Дарьи Морозовой , «заречные (материалы)» Серафимы Орловой , «Название не помню» Катерины Пеньковой , «Туареги» Светланы Петрийчук , «запись прерывается» Элины Петровой , «Расскажи мне про Гренландию» Лены Петуховой и Сергея Азеева , «Спички детям» Оли Потаповой , «Пион Селин Дион» Марты Райцес , «Утечка» Юлии Савиковской , «Семь категорий любви у древних греков» Екатерины Тимофеевой , «Деликатно» Каси Чекатовской , «Свинья в стене» Елены Щетининой .

Как рассказала ридер фестиваль и театральный критик Анна Банасюкевич, для афиши «Любимовки» этого года характерны социальный акцент и политический заряд. «Современная драматургия по-прежнему отталкивается от частного переживания и личностной интонации, но есть ощущение, что общественные настроения, актуальная повестка (например, гендерные отношения) все чаще становятся предметом исследования новых текстов», — заявила она.

Среди тем, которые можно увидеть в постановках на «Любимовке» — национальный код и травмы постсоветского социума, проблемы домов-интернатов, поиск женской идентичности, погружение в природу страха, насилия и подчинения, свидетельства жизни трех поколений женщин в Донецке и другое. Также группу текстов составляют истории, в которых ​«н​ичего не происходит​ с современным маленьким человеком», отмечают организаторы фестиваля.

«Важно, что в основную программу попадают зарубежные авторы, которые пишут на русском языке. Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Болгария — особенно ценно, что пьесы из этих стран прошли сложный отбор именно в этот год, когда наша живая коммуникация настолько затруднена. Интересно, что в этот раз треть шорта занимают пьесы авторов из Санкт-Петербурга, который укрепляет свои позиции, как центр драматургии наряду с Екатеринбургом и Москвой», — говорится в заявлении арт-дирекции фестиваля.

Также в ближайшее время будет объявлены фриндж, образовательная и офф-программы фестиваля. Узнать подробнее о шорт-листе «Любимовки» можно ​на сайте и ​официальной странице в фейсбуке.