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Фестиваль современной драматургии «Любимовка» объявил шорт-лист. В него вошли 24 пьесы

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:54

Российский фестиваль современной драматургии «Любимовка» объявил шорт-лист, в который вошли 24 пьесы. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Всего на конкурс в 2020 году пришли 815 пьес из 25 стран. Это стало абсолютным рекордом за тридцатилетнюю историю фестиваля, уверяют организаторы «Любимовки». Отобранные пьесы представят в формате режиссерских читок ​с 5 по 12 сентября на площадке «8/3». При этом будут соблюдены все меры безопасности, связанные с пандемией, уточняют представители фестиваля.

В короткий список фестиваля вошли «цикл индекса» Екатерины Августеняк, «Страна Вась» Викентия Брызя, «Я танцую как дебил» Игоря Витренко, «Дыры» Лидии Головановой, «deinosдина» Даниила Гурского, «Республика» Сергея Давыдова, «Не могу говорить» Артема Ефименко, «Коби Брайант» Алексея Житковского, «Big in Japan» Исмаила Имана, «Паспорт» Айнур Карим, «Петя из Ватуков» Наталии Лизоркиной, «Мёртвая голова» Марии Малухиной, «Тихий Дом» Дарьи Морозовой, «заречные (материалы)» Серафимы Орловой, «Название не помню» Катерины Пеньковой, «Туареги» Светланы Петрийчук, «запись прерывается» Элины Петровой, «Расскажи мне про Гренландию» Лены Петуховой и Сергея Азеева, «Спички детям» Оли Потаповой, «Пион Селин Дион» Марты Райцес, «Утечка» Юлии Савиковской, «Семь категорий любви у древних греков» Екатерины Тимофеевой, «Деликатно» Каси Чекатовской, «Свинья в стене» Елены Щетининой.

Как рассказала ридер фестиваль и театральный критик Анна Банасюкевич, для афиши «Любимовки» этого года характерны социальный акцент и политический заряд. «Современная драматургия по-прежнему отталкивается от частного переживания и личностной интонации, но есть ощущение, что общественные настроения, актуальная повестка (например, гендерные отношения) все чаще становятся предметом исследования новых текстов», — заявила она.

Среди тем, которые можно увидеть в постановках на «Любимовке» — национальный код и травмы постсоветского социума, проблемы домов-интернатов, поиск женской идентичности, погружение в природу страха, насилия и подчинения, свидетельства жизни трех поколений женщин в Донецке и другое. Также группу текстов составляют истории, в которых ​«н​ичего не происходит​ с современным маленьким человеком», отмечают организаторы фестиваля.

«Важно, что в основную программу попадают зарубежные авторы, которые пишут на русском языке. Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Болгария — особенно ценно, что пьесы из этих стран прошли сложный отбор именно в этот год, когда наша живая коммуникация настолько затруднена. Интересно, что в этот раз треть шорта занимают пьесы авторов из Санкт-Петербурга, который укрепляет свои позиции, как центр драматургии наряду с Екатеринбургом и Москвой», — говорится в заявлении арт-дирекции фестиваля.

Также в ближайшее время будет объявлены фриндж, образовательная и офф-программы фестиваля. Узнать подробнее о шорт-листе «Любимовки» можно ​на сайте и ​официальной странице в фейсбуке.

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