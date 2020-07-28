Фильм «Empire V», в котором сыграл Оксимирон, выйдет в начале следующего года

Фильм «Empire V» по роману Виктора Пелевина выйдет в начале 2021 года. Об этом журналу «Москвич» рассказал режиссер Виктор Гинзбург.

«Это фэнтези о современном мире со множеством пелевинских метафор, очень многогранная история. В главных ролях Паша Табаков, Oксимирон и Тая Радченко. Это очень московская история. Город в этом фильме — один из персонажей, через него раскрывается мир вампиров — элиты, скрывающейся среди нас», — говорит режиссер.

То, что Оксимирон сыграет Митру, стало известно еще в 2017 году. «Мне нужно было найти настоящее зло, и мне кажется, что я его нашел», — комментировал свой выбор Гинзбург.

Роман «Empire V» был опубликован в 2006 году. Сюжет рассказывает о юноше Роме, который превратился в вампира и теперь вынужден учиться жить по новым правилам среди ему подобных. Режиссер Виктор Гинзбург ранее снял экранизацию другого романа Пелевина «Generation П».