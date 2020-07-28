Исследование: чем толще политики, тем выше коррупция

Исследователь из Университета Монпелье во Франции Павел Блавацкий пришел к выводу, что избыточный вес политиков связан с уровнем коррупции в стране. Работа Блавацкого была опубликована в июле 2020 года в Wiley Online Library, ее кратким пересказом делится Eurasianet

Блавацкий определил примерный вес политиков из постовестских стран по фотографиям с помощью специального алгоритма. А затем сравнил его с уровнем коррупции в государстве. Последний он рассчитывал на основе годового индекса «Трансперенси Интернешнл» и оценок уровня коррупции от Всемирного банка.

Самыми стройными оказались политики из Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии — стран с относительно низким уровнем коррупции. А наиболее тучными — из Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, России и Украины, где распространенность коррупции выше.

Блавацкий нашел еще и одну неочевидную связь: чем толще политик, тем худее его избиратели и наоборот.

Как отмечает автор, для исследования использовались фотографии, сделанные в 2017 году, поэтому, для некоторых стран, например, Украины и Армении, результаты могут быть неактуальными.

Сейчас Россия занимает 137 место в индексе восприятия коррупции от «Трансперенси Интернешнл». Она делит эту строчку с Угандой, Кенией, Мавританией, Ливаном, Парагваем, Доминиканской Республикой, Либерией и Папуа — Новой Гвинеей.