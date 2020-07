Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us

Росгвардия записала кавер на заглавную песню игры The Last of Us и выпустила клип на него. Название кавера — «Trust Us» («Верьте в нас»).

