Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us

Росгвардия записала кавер на заглавную песню игры The Last of Us и выпустила клип на него. Название кавера — «Trust Us» («Верьте в нас»).

В клипе мужчина и мальчик путешествуют по постапокалиптическому миру, вспоминая, как когда‑то спецназ спас ребенка от преступника. «Маленького мальчика захватил в заложники преступник. Штурмовая группа спецназа Росгвардии спасает его и возвращает родителям. Герой-омоновец дарит мальчику свой шеврон-патч», — говорится в описании к ролику на ютьюбе.