Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us

Росгвардия записала кавер на заглавную песню игры The Last of Us и выпустила клип на него. Название кавера — «Trust Us» («Верьте в нас»).
В клипе мужчина и мальчик путешествуют по постапокалиптическому миру, вспоминая, как когда‑то спецназ спас ребенка от преступника. «Маленького мальчика захватил в заложники преступник. Штурмовая группа спецназа Росгвардии спасает его и возвращает родителям. Герой-омоновец дарит мальчику свой шеврон-патч», — говорится в описании к ролику на ютьюбе.
В июле вышла вторая часть игры The Last of Us. В ней по постапокалиптическому миру, где человеку грозит превращение в зомби, путешествуют мужчина и девочка. «Афиша Daily» разбиралась, как The Last of Us Part II заставляет чувствовать себя мудаком.