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РБК: артистов и блогеров, продвигавших поправки к Конституции, наградит президент

Семён Гудошников
Сегодня в 13:15

Владимир Путин наградит ряд граждан, помогавших с подготовкой, проведением и информированием о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свой источник, близкий к правительству.

В список награжденных войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены Общероссийского народного фронта и «Единой России», а также артисты и блогеры, информировавшие о поправках.

Некоторых артистов наградят и за другую деятельность во время пандемии. Так, Машков и Безруков помимо продвижения поправок еще и бесплатно участвовали в концертах для тех, кто находился на самоизоляции.

Как отмечает РБК, награждение по итогам выборов — это не что‑то необычное, такое происходит практически после каждых голосований. Однако награды вручаются закрытыми указами и часто имеют нейтральную формулировку. Например, в 2012 году после победы Путина на выборах глава ЦИК Владимир Чуров получил орден Александра Невского «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

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