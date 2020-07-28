«Грязь» выпустила песню «Перемен» о происходящем в Беларуси

Группа «Грязь» во главе с Денисом Астаповым выпустила новый трек «Перемен», посвященный происходящему в Беларуси сегодня. Послушать ее можно в Apple Music и «ВКонтакте».
В треке мальчик обращается к «бате», который, управляя страной, «не спит и ни днем, и не ночью», а затем меняет свою любовь к народу на цифры в рейтинге и войну.
«Полжизни по лагерям и палатам, но уже не вожатым / Папа, помню, как я плакал и лаяла собака / Теперь мы плачем от перцового газа в автозаках / Теперь наши дети нас ждут / Мы как в детстве кричим: «Помоги нам, Папа / Ты же видишь, что наших бьют», — поет Денис Грязь.
На 9 августа 2020 года запланированы выборы президента Беларуси. 14 июля Центризбирком страны отказал в регистрации в качестве кандидатов бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который считался одним из главных соперников Лукашенко на выборах, и государственному деятелю Валерию Цепкало. Это спровоцировало митинги в поддержку независимых кандидатов в белорусских городах.
«Грязь» в марте выпустила альбом «Хроники голодного города», где под мрачнейший хип-хоп описание непростого быта и болезненной любви соседствует с критическими заметками в адрес политического режима. Читать интервью «Афиши Daily» с музыкантами о жизни в Могилеве, Роме Англичанине и алкоголе можно здесь.
В конце июня специально для «Афиши Daily» «Грязь» записала свой трек «Холода» в акустике и со скрипками.