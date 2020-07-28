«Грязь» выпустила песню «Перемен» о происходящем в Беларуси

Группа «Грязь» во главе с Денисом Астаповым выпустила новый трек «Перемен», посвященный происходящему в Беларуси сегодня. Послушать ее можно в Apple Music и «ВКонтакте».

В треке мальчик обращается к «бате», который, управляя страной, «не спит и ни днем, и не ночью», а затем меняет свою любовь к народу на цифры в рейтинге и войну.

«Полжизни по лагерям и палатам, но уже не вожатым / Папа, помню, как я плакал и лаяла собака / Теперь мы плачем от перцового газа в автозаках / Теперь наши дети нас ждут / Мы как в детстве кричим: «Помоги нам, Папа / Ты же видишь, что наших бьют», — поет Денис Грязь.