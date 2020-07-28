ООН: Пандемия усилила загрязнение пластиком. Моря наполнились одноразовыми масками и перчатками

Пандемия коронавируса привела к росту загрязнения окружающей среды пластиком из‑за одноразовых средств защиты — масок, перчаток, упаковок от дезинфицирующих жидкостей. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Продажи одних только одноразовых масок для лица увеличились с 800 млн долларов в 2019 году до 166 млрд в 2020-м, отмечают эксперты. Кроме того, социальное дистанцирование привело к росту популярности онлайн-доставки товаров, которые заворачивают в несколько слоев пластиковой упаковки.

По данным ООН, около 75% пластика, использованного из‑за пандемии, станут отходами, загрязняющими свалки и моря. «Наши улицы, пляжи и океаны пострадали от волн коронвирусной инфекции», — говорится в докладе.

Пластик и раньше был одной из главных угроз планете, но пандемия еще сильнее усугубила ситуацию, считает Директор департамента международной торговли ЮНКТАД Памела Коук-Гамильтон. По оценкам ООН, из‑за загрязнения пластиком рыболовство, туризм и морской транспорт ежегодно теряют до 40 млрд долларов.

Ранее британские ученые подсчитали, что количество пластикового мусора в океане может утроиться к 2040 году, а к 2050-му — его станет больше, чем рыб.