Основатель «Корчмы Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

Юрий Белойван, основатель сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба», был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщается на сайте главного управления Следственного Комитета.

Предпринимателя обвиняют в «сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам».

Год назад Белойвана приговорили к двум годам колонии за неуплату налогов в размере 650 млн рублей. В последующем приговор смягчили до трех месяцев, а затем предпринимателя и вовсе отпустили по состоянию здоровья.

Но Белойван после освобождения не выплатил задолжности и скрылся. В марте 2020 на него завели еще одно дело по неуплате налогов — в этот раз сумма составила 57 млн. рублей.

«Корчма Тарас Бульба» была основана в 1999 году. С тех пор она разрослась до сети с 15-ю ресторанами в Москве и одним в Киеве. В 2016 «Афиша Daily» взяла интервью у Юрия Белойвана.