перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
РБК: артистов и блогеров, продвигавших поправки к Конституции, наградит президент 13:15
ООН: Пандемия усилила загрязнение пластиком. Моря наполнились одноразовыми масками и перчатками 12:56
Адам Маккей снимет сериал о поиске вакцины от коронавируса 12:53
Основатель «Корчмы Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск 11:42
Steve Granitz/Getty Images WarnerMedia проверяет «Шоу Эллен ДеДженерес» из‑за обвинений в нарушении рабочей этики
WarnerMedia проверяет «Шоу Эллен ДеДженерес» из‑за обвинений в нарушении рабочей этики 11:21
В России за сутки выздоровели 8888 пациентов с коронавирусом, умерли 150 10:54
ТАСС: Россия вновь не попадет в список стран, с которыми Евросоюз откроет границы 10:41
Мультфильм «Маша и Медведь» вошел в топ-5 любимых развлекательных брендов мира 10:16
Yellowcard отклонили иск о плагиате к покойному Juice WRLD Обновлено в 9:47
«Яндекс.Музыка» Лана Дель Рей выпустила аудиоверсию поэтического сборника «Violet Bent Backwards over the Grass»
Лана Дель Рей выпустила аудиоверсию поэтического сборника «Violet Bent Backwards over the Grass» 9:31
YouTube заблокировал аккаунт консервативного телеканала «Царьград» 9:01
Обвиненного в госизмене Ивана Сафронова изолировали в СИЗО. У него подозрение на коронавирус 3:50
По-настоящему домашнее видео на сингл «DadBod» от рэпера Logic 3:28
Обложку новой пластинки Тейлор Свифт сравнили с оформлением блэк-метал-альбома 3:03
Египетский суд приговорил пятерых девушек-блогеров к тюрьме за «непристойные видео» 2:18
пресс-служба "ВКонтакте" «ВКонтакте» открывает дом для блогеров
«ВКонтакте» открывает дом для блогеров 1:24
МИД направил ноты протеста США, Великобритании и Канаде из‑за флагов ЛГБТ на зданиях посольств 0:27
Под постом за возвращение Анастасии Ивлеевой в «Орел и решку» оставили полмиллиона комментариев Вчера в 23:45
Норвежец поставил рекорд по самому длительному исполнению песен Элвиса Пресли Вчера в 23:23
Минкульт обязал библиотеки убрать из общего доступа книги с ограничением 18+ Вчера в 23:16
Отключить рекламу

WarnerMedia проверяет «Шоу Эллен ДеДженерес» из‑за обвинений в нарушении рабочей этики

Семён Гудошников
Сегодня в 11:21

WarnerMedia организовало проверку «Шоу Эллен ДеДженерес» после жалоб со стороны членов съемочной группы на условия работы. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Пару недель назад Buzzfeed опубликвало материал с жалобами работников шоу на расизм, несправедливые сокращения и очень токсичную обстановку, царящую на съемочной площадке.

Сотрудники рассказали, что их могли уволить за то, что они брали больничный, отпуск или выходной из‑за похорон. Также, по словам темнокожей сотрудницы, один из создателей шоу сказал ей: «Извини, я знаю только имена белых, которые здесь работают».

В ответ на обвинения исполнительные продюсеры программы Эд Главин, Мэри Коннелли и Энди Ласснер, заявили, что в течение двух десятилетий старались создать открытую и инклюзивную рабочую обстановку. Они взяли вину за происходящее на себя и выразили сожаление о том, что некоторые члены команды получили негативный опыт.

«Шоу Эллен ДеДженерес» — дневное ток-шоу, которое выходит с 2003 года. К настоящему моменту на счету программы 61 премия «Эмми». За 17 сезонов существования к Эллен ДеДженерес приходило огромное множество знаменитостей.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
рок
Ssshhhiiittt! (онлайн-трансляция)
Необычный и многообещающий гаражный рок
триллер
Она
Злая эротическая комедия Пола Верхувена
биография
Зеленая книга
Оскароносная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
драматический
Кыся (онлайн-трансляция)
Дмитрий Нагиев исполняет две роли в одном спектакле
рок
Игорь Растеряев (онлайн-трансляция)
Исполнитель душевных песен под аккордеон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить