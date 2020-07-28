WarnerMedia проверяет «Шоу Эллен ДеДженерес» из‑за обвинений в нарушении рабочей этики

WarnerMedia организовало проверку «Шоу Эллен ДеДженерес» после жалоб со стороны членов съемочной группы на условия работы. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Пару недель назад Buzzfeed опубликвало материал с жалобами работников шоу на расизм, несправедливые сокращения и очень токсичную обстановку, царящую на съемочной площадке.

Сотрудники рассказали, что их могли уволить за то, что они брали больничный, отпуск или выходной из‑за похорон. Также, по словам темнокожей сотрудницы, один из создателей шоу сказал ей: «Извини, я знаю только имена белых, которые здесь работают».

В ответ на обвинения исполнительные продюсеры программы Эд Главин, Мэри Коннелли и Энди Ласснер, заявили, что в течение двух десятилетий старались создать открытую и инклюзивную рабочую обстановку. Они взяли вину за происходящее на себя и выразили сожаление о том, что некоторые члены команды получили негативный опыт.

«Шоу Эллен ДеДженерес» — дневное ток-шоу, которое выходит с 2003 года. К настоящему моменту на счету программы 61 премия «Эмми». За 17 сезонов существования к Эллен ДеДженерес приходило огромное множество знаменитостей.