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В России за сутки выздоровели 8888 пациентов с коронавирусом, умерли 150

Семён Гудошников
Сегодня в 10:54

В России за сутки выявили 5395 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО, Петербурге, Мурманской, Нижегородской и Иркутской областях, Красноярском крае и Ямало-Ненецком АО.

За сутки выздоровели 8888 человек, за все время — 612 217. Умерли 150 пациентов, за весь период — 13 504. Всего в стране зафиксировано 823 515 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 16,4 млн человек. Более 9,5 млн из них выздоровели, свыше 654 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (4,29 млн), на втором — Бразилия (2,44 млн), на третьем — Индия (1,48 млн).

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