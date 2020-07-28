В России за сутки выздоровели 8888 пациентов с коронавирусом, умерли 150

Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО, Петербурге, Мурманской, Нижегородской и Иркутской областях, Красноярском крае и Ямало-Ненецком АО.

В России за сутки выявили 5395 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

За сутки выздоровели 8888 человек, за все время — 612 217. Умерли 150 пациентов, за весь период — 13 504. Всего в стране зафиксировано 823 515 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 16,4 млн человек. Более 9,5 млн из них выздоровели, свыше 654 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (4,29 млн), на втором — Бразилия (2,44 млн), на третьем — Индия (1,48 млн).