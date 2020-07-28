ТАСС: Россия вновь не попадет в список стран, с которыми Евросоюз откроет границы

Россию вновь не включат в список стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы. Об этом сообщил ТАСС источник делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

Обновленный «белый список» опубликуют в ближайшие дни, в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа. По словам собеседника агентства, Россия не попадет в перечень, поскольку «статистика говорит, что пока рано».

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 14 стран: Алжира, Австралии, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии. Эти государства, по мнению ЕС, успешно справились с распространением коронавируса.

Из государств, для которых границы закрыты, попасть в ЕС смогут только граждане или долгосрочные резиденты Евросоюза, а также члены их семей.

Россия возобновит международные полеты с 1 августа. Но только в три страны — Великобританию, Турцию и Танзанию. Также в ближайшее время может открыться граница с Беларусью.