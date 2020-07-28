Мультфильм «Маша и Медведь» вошел в топ-5 любимых развлекательных брендов мира

Российский мультфильм «Маша и Медведь» стал одним из пяти любимых развлекательных брендов в мире, сообщает ТАСС.

Исследование проводило международное агентство Kidz Global весной 2020. Для него было опрошено 60 тыс. человек из 43 стран мира. «Маша и Медведь» попал в топ-5 в двух категориях: среди девочек до 6 лет в мире и для аудитории девочек и мальчиков того же возраста в Латинской Америке и Европе.

Мультфильм «Маша и Медведь» начал выходить в 2009 году и с тех пор завоевал популярность по всему миру. Его перевели на 39 языков, он был удостоен четырех бриллиантовых кнопок YouTube, а количество подписчиков на каждом из каналов (русском, английском, испанском и португальском) превышает 10 млн. человек.

Ранее один из эпизодов «Маша и Медведь» вошел в книгу рекордов Гинесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube. Стриминговая платформа Netflix не так давно купила права на показ четвертого сезона мультсериала.