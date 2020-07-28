Лана Дель Рей выпустила аудиоверсию поэтического сборника «Violet Bent Backwards Over The Grass»

Лана Дель Рей выпустила аудиоверсию своего поэтического сборника «Violet Bent Backwards Over the Grass». Ее можно заказать на официальном сайте певицы.
Книгу в твердом переплете и ее электронную версию можно будет купить с 29 сентября, а аудиокнига на виниле, CD-дисках и кассетах, доступная сейчас для предварительного заказа, появится в магазинах со 2 октября.
Вместе с книгой Лана Дель Рей выпустила одно из стихотворений «LA Who Am I Love You» на цифровых платформах. Послушать стихотворение можно в Apple Music, Spotify, YouTube Music, «Яндекс.Музыке» и «ВКонтакте».
Автором музыки как для «LA Who Am I Love You», так и для всего сборника стал Джек Антонофф, который работал с певицей над ее альбомом «Norman Fucking Rockwell».
Лана Дель Рей уже выпускала аудиостихотворение под названием «Patent Leather Do-Over». Помимо «Violet Bent Backwards Over The Grass» певица анонсировала выход нового альбома и еще одного поэтического сборника. Пластинка «Chemtrails Over the Country Club» должна увидеть свет 5 сентября, дата выхода второй книги неизвестна.