Лана Дель Рей выпустила аудиоверсию поэтического сборника «Violet Bent Backwards Over The Grass»

Вместе с книгой Лана Дель Рей выпустила одно из стихотворений «LA Who Am I Love You» на цифровых платформах. Послушать стихотворение можно в Apple Music , Spotify , YouTube Music , «Яндекс.Музыке» и «ВКонтакте» .

Лана Дель Рей выпустила аудиоверсию своего поэтического сборника «Violet Bent Backwards Over the Grass». Ее можно заказать на официальном сайте певицы.

Автором музыки как для «LA Who Am I Love You», так и для всего сборника стал Джек Антонофф, который работал с певицей над ее альбомом «Norman Fucking Rockwell».

Лана Дель Рей уже выпускала аудиостихотворение под названием «Patent Leather Do-Over». Помимо «Violet Bent Backwards Over The Grass» певица анонсировала выход нового альбома и еще одного поэтического сборника. Пластинка «Chemtrails Over the Country Club» должна увидеть свет 5 сентября, дата выхода второй книги неизвестна.