Лана Дель Рей выпустила аудиоверсию поэтического сборника «Violet Bent Backwards Over The Grass»

Лана Дель Рей выпустила аудиоверсию своего поэтического сборника «Violet Bent Backwards Over the Grass». Ее можно заказать на официальном сайте певицы.

Книгу в твердом переплете и ее электронную версию можно будет купить с 29 сентября, а аудиокнига на виниле, CD-дисках и кассетах, доступная сейчас для предварительного заказа, появится в магазинах со 2 октября.

Вместе с книгой Лана Дель Рей выпустила одно из стихотворений «LA Who Am I Love You» на цифровых платформах. Послушать стихотворение можно в Apple Music, Spotify, YouTube Music, «Яндекс.Музыке» и «ВКонтакте».