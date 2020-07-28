Посмотрите, как похожа обложка нового альбома Тейлор Свифт на обложку сингла «Stridig» Insahn

Легенда блэк-метала Ihsahn заявил, что обложка его недавно вышедшего сингла «Stridig» поразительно похожа на обложку нового альбома Тейлор Свифт «folklore». Об этом музыкант написал в своем инстаграме, предоставив фото для сравнения двух обложек.

На обеих обложках изображен лес в тумане. Обложка Ihsahn появилась впервые в EP музыканта «Telemark», который вышел в феврале этого года. Нарисовал обложку художник Дэвид Тьерри.

«Что ж, ребята, я не единственный, кому кажется, что новый визуал Тейлор Свифт очень в духе метала… Очень близко к арт-работам, которые я сделал для Ihsahn. Я мог бы сделать это для нее, вероятно, по более низкой цене, чем она заплатила», — написал в инстаграме художник.