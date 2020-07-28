перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
По-настоящему домашнее видео на сингл «DadBod» от рэпера Logic 3:28
Посмотрите, как похожа обложка нового альбома Тейлор Свифт на обложку сингла «Stridig» Insahn 3:03
Египетский суд приговорил пятерых пользователей TikTok к тюрьме за «непристойные видео» 2:18
пресс-служба "ВКонтакте" «ВКонтакте» открывает дом для блогеров
«ВКонтакте» открывает дом для блогеров 1:24
МИД направил ноты протеста США, Великобритании и Канаде из‑за флагов ЛГБТ на зданиях посольств 0:27
Под постом за возвращение Анастасии Ивлеевой в «Орел и решку» оставили полмиллиона комментариев Вчера в 23:45
Норвежец поставил рекорд по самому длительному исполнению песен Элвиса Пресли Вчера в 23:23
Минкульт обязал библиотеки убрать из общего доступа книги с ограничением «18+» Вчера в 23:16
Во Вьетнаме эвакуировали 80 тысяч человек из‑за вспышки нового штамма коронавируса Вчера в 23:07
Sotheby’s/Instagram Работу Бэнкси, посвященную беженцам, выставили на торги. Деньги с продажи пойдут больнице в Вифлееме
Работу Бэнкси, посвященную беженцам, выставили на торги. Деньги с продажи пойдут больнице в Вифлееме Вчера в 22:14
В парке Горького отреставрируют астрономический павильон Вчера в 22:02
«Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа, российская премьера — 10 сентября Вчера в 21:38
Дагестанской журналистке Светлане Анохиной угрожают убийством Вчера в 21:29
Петербургское метро признали худшим в России Вчера в 20:47
Тимати уходит из Black Star, Netflix снимет приквел «Ведьмака» и другие новости дня Вчера в 20:44 Дайджест
HBO/YouTube В сети появился трейлер мини-сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть»
В сети появился трейлер мини-сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть» Вчера в 19:47
Полицейские заставили женщину признаться в краже, угрожая отнять детей. СК начал проверку Вчера в 19:32
Netflix выпустит сериал — приквел «Ведьмака» Вчера в 19:21
Игроки «Что? Где? Когда?» потребовали отстранить Михаила Скипского от работы с детьми Вчера в 19:03
Число изнасилований и «пьяных» преступлений в России выросло за время пандемии Вчера в 18:00
Отключить рекламу

Египетский суд приговорил пятерых пользователей TikTok к тюрьме за «непристойные видео»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:18

Суд в Египте приговорил пятерых молодых женщин к двум годам тюрьмы за публикацию «непристойных видео» в приложении TikTok, сообщает Би-би-си. Кроме того, подсудимые были оштрафованы на 19 тыс. долларов.

«Они обвиняются в нарушении ценностей и принципов египетского общества и размещении непристойных фотографий и видеозаписей, нарушающих общественную мораль», — написало издание «Аль-Ахрам».

Среди задержанных — инфлюенсеры-миллионники Мавада Аль-Адхам и Ханин Хоссам. Хоссам была арестована в апреле после публикации трехминутного клипа, в котором она рассказывала, как девушки могут зарабатывать деньги. Аль-Адхам задержали в мае после публикации сатирических видеороликов в TikTok и Instagram.

Девушек обвинили в подстрекательстве к «разврату» и «аморальности». Их тюремные сроки — первый случай приговора египетского суда в адрес пользователей соцсетей. Активисты уже развернули интернет-кампанию, требуя освободить задержанных.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
рок
Ssshhhiiittt! (онлайн-трансляция)
Необычный и многообещающий гаражный рок
рок
Игорь Растеряев (онлайн-трансляция)
Исполнитель душевных песен под аккордеон
биография
Зеленая книга
Оскароносная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
драматический
Кыся (онлайн-трансляция)
Дмитрий Нагиев исполняет две роли в одном спектакле
драматический
Калигула (онлайн-трансляция)
Евгений Миронов в спектакле Эймунтаса Някрошюса
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить