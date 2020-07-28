Египетский суд приговорил пятерых пользователей TikTok к тюрьме за «непристойные видео»

Суд в Египте приговорил пятерых молодых женщин к двум годам тюрьмы за публикацию «непристойных видео» в приложении TikTok, сообщает Би-би-си. Кроме того, подсудимые были оштрафованы на 19 тыс. долларов.

«Они обвиняются в нарушении ценностей и принципов египетского общества и размещении непристойных фотографий и видеозаписей, нарушающих общественную мораль», — написало издание «Аль-Ахрам».

Среди задержанных — инфлюенсеры-миллионники Мавада Аль-Адхам и Ханин Хоссам. Хоссам была арестована в апреле после публикации трехминутного клипа, в котором она рассказывала, как девушки могут зарабатывать деньги. Аль-Адхам задержали в мае после публикации сатирических видеороликов в TikTok и Instagram.

Девушек обвинили в подстрекательстве к «разврату» и «аморальности». Их тюремные сроки — первый случай приговора египетского суда в адрес пользователей соцсетей. Активисты уже развернули интернет-кампанию, требуя освободить задержанных.