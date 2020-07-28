Социальная сеть «ВКонтакте» открывает дом для блогеров. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе соцсети.

Жить и работать в дом пригласят блогеров-миллионников Dream Team House: Диану Астер, Даню Милохина, Анастасию Усееву, Аню Покров, Артура Бабича и других. В общем пространстве они будут снимать креативные вертикальные видео и публиковать их в «Клипах» в «ВКонтакте».

К открытию блогерского дома один из его обитателей Даня Милохин представил музыкальный трек «Потанцуй со мной». Даня запустит танцевальный челлендж #потанцуйсомной, во время которого нужно будет копировать движения блогера и выкладывать видео своих танцев в соцсеть.