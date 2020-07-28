Социальная сеть «ВКонтакте» открывает дом для блогеров. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе соцсети.
Жить и работать в дом пригласят блогеров-миллионников Dream Team House: Диану Астер, Даню Милохина, Анастасию Усееву, Аню Покров, Артура Бабича и других. В общем пространстве они будут снимать креативные вертикальные видео и публиковать их в «Клипах» в «ВКонтакте».
К открытию блогерского дома один из его обитателей Даня Милохин представил музыкальный трек «Потанцуй со мной». Даня запустит танцевальный челлендж #потанцуйсомной, во время которого нужно будет копировать движения блогера и выкладывать видео своих танцев в соцсеть.
В дальнейшем «ВКонтакте» и команда Dream Team House планируют устраивать в доме различные спецпроекты: челленджи, конкурсы и эксклюзивные события, благодаря которым аудитория сможет лучше узнать блогеров.
Сервис коротких вертикальных видео с AR-эффектами и управлением жестами «Клипы» — аналог TikTok — появился в «ВКонтакте» в июле. Блогерский дом призван привлечь внимание к возможностям сервиса по созданию видеоконтента.