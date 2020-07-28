МИД направил ноты протеста США, Великобритании и Канаде из‑за флагов ЛГБТ на зданиях посольств

Министерство иностранных дел России направило ноты протеста посольствам США, Великобритании и Канады из‑за флагов ЛГБТ, которые они вывесили на своих зданиях в Москве. Об этом сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев.

По словам Пискарева, в нотах протестов подчеркнуто, что посольства государств «нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях». Кроме того, как считает Пискарев, действия посольств нарушили национальное законодательство России.

Инцидент с вывешенными флагами ЛГБТ произошел 25 июня, в День радужного флага. «Права ЛГБТК+ это права человека. А права человека одинаковы для всех. Вот так все просто», — заявил посол США в России Джон Дж. Салливан.

Многих активистов и политиков флаги возмутили: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что МИД обратил внимание на происходящее, в РПЦ отметили, что видят в этом «дискриминацию людей традиционных убеждений и взглядов на семью», а представители православного движения «Сорок сороков» устроили возле здания одиночные пикеты.

При этом для многих москвичей фото на фоне флага стало одним из немногих способов отметить Месяц прайда в России.