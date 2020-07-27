Норвежец поставил рекорд по самому длительному исполнению песен Элвиса Пресли

52-летний музыкант пробыл на сцене 50 часов 50 минут и 50 секунд. Предыдущий рекорд составлял чуть более 43 часов и принадлежал немцу Томасу Гейджи, он был установлен еще в 2004 году.

Бьернстад, более известный под псевдонимом Kjess Elvis, выступал с утра четверга по субботу, за это время певец исполнил весь репертуар Пресли по несколько раз. Концерт транслировал таблоид VG и другие онлайн-издания.

Каждый час Бьернстад делал пятиминутный перерыв, чтобы выпить смузи и горячую воду с медом и лимоном. Певец признается, что больше никогда не решится на подобную авантюру.