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Норвежец поставил рекорд по самому длительному исполнению песен Элвиса Пресли

Юлия Онодэра
Вчера в 23:23

Норвежский двойник Элвиса Пресли Челль Хеннинг Бьернстад побил рекорд по самому длительному исполнению песен «короля рок-н-ролла», пишет Deutsche Welle.

52-летний музыкант пробыл на сцене 50 часов 50 минут и 50 секунд. Предыдущий рекорд составлял чуть более 43 часов и принадлежал немцу Томасу Гейджи, он был установлен еще в 2004 году.

Бьернстад, более известный под псевдонимом Kjess Elvis, выступал с утра четверга по субботу, за это время певец исполнил весь репертуар Пресли по несколько раз. Концерт транслировал таблоид VG и другие онлайн-издания.

Каждый час Бьернстад делал пятиминутный перерыв, чтобы выпить смузи и горячую воду с медом и лимоном. Певец признается, что больше никогда не решится на подобную авантюру.

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