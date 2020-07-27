Минкульт обязал библиотеки убрать из общего доступа книги с ограничением «18+»

Библиотеки должны будут убрать из открытого фонда произведения, имеющие возрастную маркировку «18+». Это предписывает новый указ Минкультуры, опубликованный на портале правовой информации.

Книги, которые запрещены к прочтению лицам до 18 лет, должны будут либо храниться в отдельном зале под замком, либо в специальном шкафу под строгим наблюдением работника библиотеки. Таким образом, правительство хочет защитить подростков от информации, которая может нанести им вред.

В число книг с маркировкой 18+ входят некоторые произведения из школьной программы. Например, «Тихий Дон» Шолохова или «Один день Ивана Денисовича» Солженицына.

В прошлом декабре депутаты предложили отменить всех маркировки фильмов и книг, кроме «18+». А остальные заменить общими рекомендациями, такими как «для семейного просмотра», «для дошкольников» или «не рекомендовано для детей». Законопроект прошел первое чтение и пока так и не добрался до второго.