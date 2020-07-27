Во Вьетнаме эвакуировали 80 тысяч человек из‑за вспышки нового штамма коронавируса

Из вьетнамского курортного города Дананг эвакуировали около 80 тыс. человек из‑за вспышки нового, более заразного штамма коронавируса, пишет Skynews.

В Дананге, а также в городе Куангнам выявили 11 заболевших COVID-19 — это первые случаи коронавируса в стране за последние три месяца, сообщила официальная газета правительства. Генетический анализ вируса показал, что это новый штамм, ранее не встречавшийся во Вьетнаме. Он имеет более высокую заразность, передает телеканал VTV.

По сведениям Reuters, этот штамм ранее уже фиксировали в Бангладеш, Великобритании и Ирландии. Как он попал во Вьетнам при закрытых границах, неизвестно. Премьер-министр страны Нгуен Суан Фук поручил увеличить усилия по пресечению нелегальной миграции во Вьетнам.

Количество заболевших коронавирусом растет и в других странах Азии. В Китае за последние сутки зафиксировали 189 инфицированных — это максимум с середины марта. В Гонконге пять дней подряд выявляют более 100 зараженных. Во Вьетнаме на сегодняшний день известно о 431 заболевшем COVID-19.