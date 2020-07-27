Работу Бэнкси, посвященную беженцам, выставили на торги. Деньги с продажи пойдут больнице в Вифлееме

Аукционный дом Sotheby’s проведет 28 июля благотворительный аукцион, чтобы собрать деньги для Вифлеемского центра реабилитации BASR. Одной из работ, выставленных на торги, станет триптих «Mediterranean Sea View 2017» («Вид Средиземного моря в 2017 году»), созданный Бэнкси.

Работа состоит из трех картин, написанных маслом, и посвящена беженцам, которые в 2017 году пытались добраться в Европу через Средиземное море на подручных плавательных средствах. Удалось это не всем, многие погибли.