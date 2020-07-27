перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Sotheby’s/Instagram Работу Бэнкси, посвященную беженцам, выставили на торги. Деньги с продажи пойдут больнице в Вифлееме
Работу Бэнкси, посвященную беженцам, выставили на торги. Деньги с продажи пойдут больнице в Вифлееме 22:14
В парке Горького отреставрируют астрономический павильон 22:02
«Довод» Кристофера Нолана выйдет в прокат 26 августа в 70 странах, включая Россию 21:38
Дагестанской журналистке Светлане Анохиной угрожают убийством 21:29
Петербургское метро признали худшим в России 20:47
Тимати уходит из Black Star, Netflix снимет приквел «Ведьмака» и другие новости дня 20:44 Дайджест
HBO/YouTube В сети появился трейлер мини-сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть»
В сети появился трейлер мини-сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть» 19:47
Полицейские заставили женщину признаться в краже, угрожая отнять детей. СК начал проверку 19:32
Netflix выпустит сериал — приквел «Ведьмака» 19:21
Игроки «Что? Где? Когда?» потребовали отстранить Михаила Скипского от работы с детьми 19:03
Число изнасилований и «пьяных» преступлений в России выросло за время пандемии 18:00
Noesis Российская студия представила игру, посвященную проблеме сталкинга
Российская студия представила игру, посвященную проблеме сталкинга 17:25
Вышла аниме-короткометражка «Рик и Морти против Геноцидера» 16:57
Стадо одичавших верблюдов терроризирует астраханские села 16:37
Факел Олимпиады-80 в Москве был продан на каннском аукционе 16:30
Вышел трейлер комедийного хоррора «Здесь был Килрой» Кевина Смита 16:27
Журналиста Давида Френкеля оштрафовали по делу о неповиновении полицейскому. Тот сломал ему руку 15:42
Morning Brew/Unsplash В российском Spotify скоро появится первая реклама
В российском Spotify скоро появится первая реклама 15:40
Российский Гринпис выпустил сериал о климатическом кризисе 15:32
Российские школы вернутся к традиционному формату обучения с 1 сентября 15:14
Отключить рекламу

Работу Бэнкси, посвященную беженцам, выставили на торги. Деньги с продажи пойдут больнице в Вифлееме

Семён Гудошников
Сегодня в 22:14

Аукционный дом Sotheby’s проведет 28 июля благотворительный аукцион, чтобы собрать деньги для Вифлеемского центра реабилитации BASR. Одной из работ, выставленных на торги, станет триптих «Mediterranean Sea View 2017» («Вид Средиземного моря в 2017 году»), созданный Бэнкси.

Работа состоит из трех картин, написанных маслом, и посвящена беженцам, которые в 2017 году пытались добраться в Европу через Средиземное море на подручных плавательных средствах. Удалось это не всем, многие погибли.

Бэнкси создавал триптих для своего отеля Walled Off, который художник открыл на окраине Вифлеема в 2017 году. До недавного времени работа находилась в фойе отеля. Приблизительная оценка «Mediterranean Sea View 2017» — от 800 тыс. до 1,2 млн фунтов (73–110 млн рублей).

Деньги, собранные на аукционе, пойдут на строительство нового отделения острых инсультов Вифлеемского центра реабилитации, а также на закупку оборудования для детского отделения.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
рок
Ssshhhiiittt! (онлайн-трансляция)
Необычный и многообещающий гаражный рок
триллер
Иллюзия обмана
Банда магов грабит банки
биография
Зеленая книга
Оскароносная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
драматический
Кыся (онлайн-трансляция)
Дмитрий Нагиев исполняет две роли в одном спектакле
документальный
Гоген: В поисках утраченного рая
Музейное шоу о крупнейшем представителе постимпрессионизма
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить