Тимати уходит из Black Star, Netflix снимет приквел «Ведьмака» и другие новости дня

В России за сутки зарегистрировали 5635 новых пациентов с коронавирусом. Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране увеличилось до 818 120.

Тимати заявил об уходе из Black Star. Он пояснил, что ему не нравится, что творческое объединение превратилось в «группу компаний» со «статистикой и прочей бюрократией».

Игроки «Что? Где? Когда?» потребовали отстранить Михаила Скипского, обвиненного в домогательствах к несовершеннолетним, от работы с детьми. Глава дисциплинарной комиссии международной ассоциации клубов «ЧГК» подала в отставку.

Журналиста Давида Френкеля оштрафовали по делу о неповиновении полицейскому, который сломал ему руку. Также корреспондент «Медиазоны» получил 2000 рублей штрафа за вмешательство в работу избирательной комиссии.

Уволившиеся из «Ведомостей» журналисты запустят новое СМИ. Оно будет называться VTimes и откроется осенью.

СК начал проверку сообщений о насилии над детьми в Среднеуральском женском монастыре. Сейчас следователи опрашивают предполагаемых пострадавших.

Сергея Фургала проверят на причастность еще к двум эпизодам организации убийств и покушений. Преступления были совершены в 2003 и 2004 годах в одном из сел Хабаровского края.

В Чите подросток прикурил от свечи в соборе Казанской иконы Божией Матери. Полиция начала проверку, молодого человека сейчас ищут.

Минпросвещения решило не вводить дистанционное обучение в школах в следующем учебном году. Занятия в традиционном формате начнутся с 1 сентября.

Netflix выпустит сериал-приквел «Ведьмак: Кровавое происхождение». Его действие развернется за 1200 лет до событий основного шоу.

В сети появились трейлеры мини-сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть», а также комедийного хоррора «Здесь был Килрой» Кевина Смита.

Телеканал Adult Swim выпустил аниме-короткометражку по «Рику и Морти». В ней Морти отправляется в столицу Японии, чтобы остановить Геноцидера.