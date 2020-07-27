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Полицейские заставили женщину признаться в краже, угрожая отнять детей. СК начал проверку

Семён Гудошников
Сегодня в 19:32

В Оренбурге следственный комитет начал проверку в отношении полицейских, которые якобы с помощью угроз заставили признаться в краже многодетную мать Анну Крюкову. Об этом сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

В пресс-службе оренбургского отдела МВД заявили, что со стороны обвиняемой никаких жалоб на полицейских не было. Вопрос о привлечении полицейских к ответственности рассмотрят после проверки.

В краже 9000 рублей Анну Крюкову обвинила ее знакомая Ольга Иванова. Спустя несколько дней женщина нашла деньги у себя в шкафу, однако Крюкова под давлением полицейских к этому времени созналась в краже. По словам самой обвиняемой, полицейские угрожали обратиться в органы опеки, чтобы те отняли у нее детей.

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