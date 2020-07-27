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Число изнасилований и «пьяных» преступлений в России выросло за время пандемии

Семён Гудошников
Сегодня в 18:00

Количество преступлений, связанных с изнасилованиями, значительно выросло по сравнению с показателями прошлого года, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на данные МВД. Изнасилований и покушений на них зарегистрировано больше на 67% в марте, 9% в апреле и 31% в мае, чем в аналогичные месяцы 2019-го.

Такой резкий скачок источник «Открытых медиа» называет аномалией, так как до и после режима самоизоляции статистика, по сравнению с прошлым годом, снижалась. Прошлый скачок числа изнасилований пришелся на январь, собеседник издания объяснил это следующим образом: «В декабре 2019 года число изнасилований резко упало, видимо, чтобы достичь необходимого снижения по итогам года, часть регистраций уголовных дел по этим преступлениям перенесли на январь».

Также увеличилось количество граждан, нарушивших закон в состоянии алкогольного опьянения. Если в прошлом году 33% преступлений были совершены пьяными людьми, то в 2020 году — уже 36%. Это может быть связано с ростом покупок алкоголя во время самоизоляции и возможностью их распития в середине недели. Так, Сбербанк в своем отчете упомянул, что траты на горячительные напитки среди россиян значительно выросли весной, после чего снова снизились.

При этом в отчете МВД «Состояние преступности» за январь–июнь 2020 года отмечено, что общее количество преступлений снизилось на 0,1% по сравнению с тем же периодом в 2019 году.

Депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова заявляли ранее о росте случаев домашнего насилия во время самоизоляции. По их данным, в марте 2020 года число звонков на Всероссийский телефон доверия для женщин увеличилось на 24% по сравнению с февралем. О росте числа обращений о бытовом насилии также говорила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, ссылаясь на данные НКО. По информации правозащитников, количество таких обращений с 10 апреля до начала мая увеличилось в 2,5 раза.

В МВД опровергли информацию о росте случаев домашнего насилия в России в период карантина. Как утверждают правоохранители, в марте было зарегистрировано на 6,5% меньше случаев семейно-бытового насилия, чем годом ранее, в апреле — на 9% меньше.

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