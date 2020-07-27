Российская студия представила игру, посвященную проблеме сталкинга

В процессе игроку предстоит решать головоломки: перемещаться между локациями, соблюдая ПДД, собирать вещи перед тем, как скрыться от сталкера, и не допустить ошибку, оформляя заявление в полицию.

«Полина и Настя строили планы на спокойные каникулы, но в один момент все рухнуло. Незнакомый молодой человек устроил настоящую слежку за Настей, за пару дней ее жизнь превратилась в кошмар наяву. Спасение Насти — в руках Полины. А точнее, в ваших руках», — говорится в описании игры.

Петербургская студия Noesis разработала игру «Полина против сталкинга». Это визуальная история, в которой главной героине нужно помочь подруге спастись от слишком назойливого молодого человека. Подробностями проекта с « Афишей Daily » поделились представители Noesis.

Игра бесплатная, но с микротранзакциями для быстрого прохождения. Она уже появилась в Google Play и App Store. Пока доступна только первая глава визуальной новеллы — остальные откроются в ближайшее время.

При создании «Полины против сталкера» разработчики советовались с Еленой Болюбах из кризисного центра для женщин «ИНГО», который оказывает поддержку жертвам сталкинга в России. Болюбах помогла сделать так, чтобы в сюжете не было этически неоднозначных моментов, а также проконсультировала при составлении справочных материалов, которые публикуются в официальном паблике игры.

«Сталкинг — это серьезная проблема, которой почти никто не занимается и против которой почти нет никаких правовых инструментов. Назойливое преследование — это психологическое насилие, которое может в итоге перерасти и в насилие физическое. Мы хотим помочь тем, кто столкнулся или может столкнуться со сталкингом, рассказать, как с ним справиться», — заявили разработчики.

«Афиша Daily» подробно писала, что такое сталкинг и как быть, если вы стали жертвой преследований.

Noesis — игровая студия, создающая просоциальные игры для некоммерческого сектора и медиа. Из ее прошлых работ — игра «Гэбня» об общении с полицией, разработанная для «Команды 29», браузерные игры «2024» об этике технологий для Европейского университета и «Теплицы социальных технологий», а также «Куда идут отношения» о проблеме домашнего насилия.