Стадо одичавших верблюдов терроризирует астраханские села

По словам сельчан, верблюды ломают заборы, лезут в сады с плодовыми деревьями и рушат газопроводы, из‑за чего жители оказываются без газа. Особенно агрессивными огромные животные (средняя высота двугорбого верблюда — около двух метров) стали после появления детенышей.

Теперь местные жители боятся оказываться на улице в одиночестве и оставлять детей без присмотра. Сельчане пытаются привлечь внимание к проблеме не только в соцсетях, но и пишут письма в прокуратуру. Однако пока безуспешно.

Заместитель главы района Александр Степанов пояснил, что стадо насчитывает около 80 верблюдов. Животных начал разводить несколько лет назад местный пенсионер, однако вскоре забросил это дело из‑за возраста. Стадо разбрелось по району и расплодилось. Муниципалитет пока никак не может изменить ситуацию из‑за отсутствия средств.