Вышла аниме-короткометражка «Рик и Морти против Геноцидера»

Снял короткометражку японский режиссер Такаси Сано, ранее поставивший только аниме-сериал «Башня Бога». За производство также отвечала студия Telecom Animation Film, а показали короткометражку на Adult Swim Con.

В мультфильме Морти отправляется в столицу Японии Токио, чтобы остановить Геноцидера. В ролике появляются клоны безумного ученого, опустевший Токио, злой Морти и Супер-Рик.

Телеканал Adult Swim выпустил аниме-короткометражку «Рик и Морти против Геноцидера». Посмотреть ее можно на ютьюбе .

Предыдущая аниме-короткометражка по «Рику и Морти» называлась «Самурай и сегун» и вышла в марте. По сюжету самурай Рик оберегает маленького сегуна Морти — своего сюзерена — от злых ниндзя. Ролик получился в лучших традициях самурайских боевиков категории Б.

Вторая часть четвертого сезона мультсериала вышла весной. О том, почему «Рик и Морти» — лучший мультсериал современности, можете прочитать здесь.