Факел Олимпиады-80 в Москве был продан на каннском аукционе

На аукционе во французских Каннах был продан факел Олимпийских игр в Москве 1980 года. Финальная цена лота составила 2,5 тыс. евро (210 тыс. рублей), пишет ТАСС.

Факел был изготовлен Борисом Тучининым и Валентином Любманов. Его корпус сделан из алюминия, а в центральной части изображена эмблема Игр и олимпийские кольца.

Именно от этого факела загорелся олимпийский огонь на стадионе «Лужники» в 1980 году. Эстафету огня завершал баскетболист Сергей Белов, чемпион Олимпиады 1972 года в Мюнхене.