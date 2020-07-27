Факел Олимпиады-80 в Москве был продан на каннском аукционе

На аукционе во французских Каннах был продан факел Олимпийских игр в Москве 1980 года. Финальная цена лота составила 2,5 тыс. евро (210 тыс. рублей), пишет ТАСС.
Факел был изготовлен Борисом Тучининым и Валентином Любманов. Его корпус сделан из алюминия, а в центральной части изображена эмблема Игр и олимпийские кольца.
Именно от этого факела загорелся олимпийский огонь на стадионе «Лужники» в 1980 году. Эстафету огня завершал баскетболист Сергей Белов, чемпион Олимпиады 1972 года в Мюнхене.
На каннском аукционе были проданы и другие атрибуты Олимпийских игр — к примеру, оригинальный рисунок олимпийских колец основателя Игр Пьера де Кубертена. Он ушел с молотка за 185 тыс. евро (15,5 млн рублей).
Игры ХХII Олимпиады проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Часть соревнований проводилась в других городах СССР: Таллине, Киеве, Ленинграде и Минске. Недавно умер детский художник Виктор Чижиков, который нарисовал символ московской Олимпиады — медвежонка Мишу.