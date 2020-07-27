В российском Spotify скоро появится первая реклама

Стриминговая платформа Spotify привлекла первых рекламодателей в России, сообщает AdIndex. Ими стали Ferrero Russia и ivi.

Начиная с понедельника ограниченному числу брендов, с которыми Spotify заключил контракты, будет доступно три формата рекламы. Первый — аудиореклама, которая будет автоматически включаться между песнями. Второй — видеореклама в виде анимированных баннеров; ролики будут также демонстрироваться между композициями. Третий — интерактивные баннеры, по которым можно перейти на сайт бренда. Реклама будет присутствовать исключительно в бесплатной версии сервиса.

Spotify планировал выйти на российский рынок с 2014–2015 года, но постоянно сталкивался с различными проблемами: экономическим и политическим кризисом, новыми законами, которые ужесточают работу в России иностранных зарубежных сервисов, и другими. 15 июля 2020 года Spotify все же стал доступен российским пользователям — подробнее о том, что это такое и как им пользоваться, мы писали здесь.