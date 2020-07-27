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Журналиста Давида Френкеля оштрафовали по делу о неповиновении полицейскому. Тот сломал ему руку

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:42

Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля на 500 рублей по статье о неповиновении полицейскому. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на слова самого Френкеля.

Френкель также получил 2000 рублей штрафа по делу о вмешательстве в работу избирательной комиссии. Кроме того, суд вынес корреспонденту предупреждение по делу о нарушении режима самоизоляции.

Адвокатом Френкеля выступила Ольга Карачева, работающая с «Апологией протеста». В суде допросили экс-главу Дворцового муниципального округа Петербурга Дмитрия Абрамова, который заявил, что был наблюдателем на участке, когда туда пришел Френкель.

По словам Абрамова, Френкель мешал подходить избирателям к участку, занимал пространство и размахивал руками. В частности, корреспондент «Медиазоны», по утверждению Абрамова, выкрикивал: «Я тут самый главный, я представляю народ», «Я здесь власть» и «Я пришел отстаивать права, а тут все преступники».

Абрамов уточнил, что Френкель оскорбил председательницу комиссии, сказав, что она пишет, «как курица лапой». Бывший глава округа отметил, что журналиста просили выйти с избирательного участка полицейские, но он отказался (то же самое в суде сказал и полицейский Денис Дмитриев, сломавший Френкелю руку). Ссылаясь на свой опыт в единоборствах, Абрамов заявил, что падение журналиста и перелом руки не были вызваны действиями полиции. Он также добавил, что присутствовал на избирательном участке без медицинской маски, потому что ему было жарко.

Как рассказал сам Френкель, судья Ольга Андреева отказалась вызвать свидетелей, которая требовала его защита.

«Ну что, не арестовали, проявили гуманизм. Спасибо моей крутейшей адвокатке Ольге Карачевой», — написал корреспондент «Медиазоны» в твиттере.

30 июня полицейский Денис Дмитриев избил Френкеля, который приехал на избирательный участок из‑за сообщений о нарушениях на нем. В итоге журналисту диагностировали перелом плечевой кости, ему сделали операцию.

В МВД отрицают, что полицейский напал на Френкеля. Там заявили, что сотрудник «в установленном законом порядке» удалил журналиста с участка, потому что тот якобы мешал работе комиссии.

Адвокаты Френкеля подали заявление в Следственный комитет, потребовав возбудить дела по статьям о препятствовании деятельности журналиста и о превышении полномочий. СК начал доследственную проверку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инцидент с Френкелем необходимо расследовать.

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