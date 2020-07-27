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Российские школы вернутся к традиционному формату обучения с 1 сентября

Семён Гудошников
Сегодня в 15:14

Минпросвещения решило не вводить дистанционное обучение в школах, сообщает «Интерфакс». Занятия в традиционном формате начнутся с 1 сентября.

Как заявляет глава Минпросвещения Сергей Кравцов, для организации учебного процесса будет использован опыт, полученный во время проведения ЕГЭ. Таким образом получится соблюсти все рекомендации Роспотребнадзора, считает чиновник.

Кравцов сообщил, что в начале учебного года планируется провести диагностику знаний, чтобы узнать пробелы, которые остались у школьников из‑за дистанционного обучения весной, и помочь закрыть их. За эти работы оценки выставляться не будут.

Несмотря на то, что образование будет очным, некоторые возможности дистанционного образования останутся, однако будут дополнительными. Что это будут за возможности, пока не сообщается.

Из‑за пандемии и карантинных мер образовательные учреждения России перешли на дистанционное обучение. Но не все смогли без проблем учиться онлайн: у некоторых учащихся не было высокоскоростного интернета или личного компьютера. «Афиша Daily» разговаривала с учителями и школьниками из сел о том, с какими проблемами они столкнулись.

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