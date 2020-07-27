«Арестанты дела 212» запустили медиастрайк в годовщину акции 27 июля

Год назад, 27 июля 2019 года, в Москве прошла акция протеста, которая стала отправной точкой «московского дела». Власти жестко отреагировали на мирную акцию и пытались ее остановить силовым путем: сотрудники полиции и Росгвардии перекрывали улицы, пытаясь рассеять толпу, проводили массовые задержания и применяли физическую силу к протестующим и случайным прохожим.

Инициативная группа «Арестанты дела 212» запустила медиастрайк в годовщину митинга 27 июля, который послужил началом «московского дела». « Афиша Daily » присоединяется к медиастрайку и публикует текст акции.

Под уголовным преследованием оказался 31 человек. Спустя год еще 10 человек остались в колонии и до сих пор отбывают реальные сроки. Сегодня, в годовщину полицейского произвола, мы должны все вместе сказать: «Московское дело должно быть прекращено — и #stop212».

В #медиастрайк может включиться каждый и каждая.