Следственный комитет начал проверку сообщений о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре

Следственный комитет начал проверку информации о жестоком обращении с детьми в Среднеуральском женском монастыре. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова.

Сейчас следователи опрашивают предполагаемых пострадавших. Мороков отметил, что много раз ездил в монастырь, но нарушений не находил: «Серьезных вопросов не возникало. Рекомендации выполняются. У меня нет ощущения, что надо вмешиваться, влезать относительно всего, что касается детей этого монастыря».

Ранее об издевательствах над детьми в Среднеуральском монастыре рассказала Ксения Собчак, которая сняла документальный фильм о нем, а также о схиигумене Сергии. Во время работы на журналистку и ее съемочную группу напали в монастыре.

Уполномоченная по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова обратила внимание на этот фильм и направила письмо в прокуратуру. В то же время в РПЦ поступили свидетельства насилия над детьми.

В середине июня схиигумен Сергий, которому запретили проповедовать из‑за того, что он называл COVID-19 мифом и выступал против режима самоизоляции, захватил монастырь (сам он это отрицает), отстранив от управления игуменью Варвару. Подробнее о том, что случилось, читайте здесь.

После этого монастырь стали охранять мужчины «крепкого телосложения», которые угрожали всем, кто появлялся на его территории. Сергий продолжил критиковать Русскую православную церковь, говорил, что митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, а также требовал, чтобы патриарх сложил полномочия. В начале июля Сергия лишили сана.