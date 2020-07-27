«Дух предпринимательства»: реклама духов о возврате бизнеса к жизни с Антоном Лапенко

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» совместно с парфюмером Кристофом Лодамьельем выпустил аромат «Дух предпринимательства», символизирующий возврат бизнеса к нормальной жизни. Об этом «Афише Daily» рассказали представители акции.

Как уверяют в банке, малый и средний бизнес в России уже вернулись к докарантинному уровню по выручке. Регистрации сезонных бизнесов значительно возросли в июне, компенсируя провал в апреле–мае 2020-го, отмечают эксперты «Точки», а арендные платежи выросли на 43–50% по сравнению с аналогичным периодом в мае.

В основу созданного по этому случаю Лодамьелем аромата вошли нотки имбиря, розового перца, огурца, ревеня, шафрана, кедра, пачули, уда и сандалового дерева. Унисекс-духи получат все новые клиенты, открывающие счета в августе, при личной встрече с менеджером, сообщили в банке.

В промо-ролике «Духа предпринимательства» снялся комик и актер Антон Лапенко, который, как обычно, исполнил все роли. В видео директор компании распыляет духи в воздухе, и после этого работа налаживается.