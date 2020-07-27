Канадка потеряла игрушку с записью голоса умершей матери. К поискам подключился даже Райан Рейнольдс

Райан Рейнольдс призвал помочь найти канадке Маре Сориано пропавшего плюшевого медведя с записью голоса ее матери, умершей от рака. Он предложил 5 тысяч долларов тому, кто отыщет игрушку.

Медведь находился в украденном кем‑то рюкзаке Сориано. В его звуковом модуле содержалось голосовое сообщение, которое оставила мать канадки перед смертью — поэтому для девушки игрушка была чрезвычайно важна как память.

«Этот медведь — это последняя запись ее нормального голоса. Она сказала, что любит меня, гордится мной и всегда будет со мной», — рассказала Сориано. Мать девушки умерла в 2019 году в возрасте 53 лет.