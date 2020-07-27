Канадка потеряла игрушку с записью голоса умершей матери. К поискам подключился даже Райан Рейнольдс

Райан Рейнольдс призвал помочь найти канадке Маре Сориано пропавшего плюшевого медведя с записью голоса ее матери, умершей от рака. Он предложил 5 тысяч долларов тому, кто отыщет игрушку.
Медведь находился в украденном кем‑то рюкзаке Сориано. В его звуковом модуле содержалось голосовое сообщение, которое оставила мать канадки перед смертью — поэтому для девушки игрушка была чрезвычайно важна как память.
«Этот медведь — это последняя запись ее нормального голоса. Она сказала, что любит меня, гордится мной и всегда будет со мной», — рассказала Сориано. Мать девушки умерла в 2019 году в возрасте 53 лет.
В украденном рюкзаке кроме медведя лежали также айпад, приставка Nintendo Switch и документы — однако Сориано попросила найти только игрушку (она также отметила, что айпад появился онлайн, однако девушка в этот момент была занята разговором с репортерами).
После публикации о пропаже, сделанной репортером CBC Деборой Гейбл, история о пропаже завирусилась, и многие пользователи, включая Райана Рейнольдса, присоединились к поискам медведя. Теперь вернуть мишку домой хотят полиция Ванкувера, актеры Дэн Леви, Пи Джей Бирн и Зак Брафф.
На момент написания заметки медвежонка и рюкзак еще не нашли. Сориано заявила, что собирается удаленно стереть данные на своем айпаде. До этого она надеялась, что при помощи гаджета можно будет найти и рюкзак с плюшевой игрушкой. «Сильно теперь сомневаюсь в этом, возможно, он уже продан на тротуаре в Гастингсе, и не самим вором», — написала она.