В России за сутки выявили 5635 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Уже больше недели в стране регистрируют менее 6000 новых пациентов.

Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской и Нижегородской областях, Ханты-Мансийском АО, Петербурге, Красноярском и Алтайском краях, Иркутской, Мурманской, Московской и Ростовской областях.