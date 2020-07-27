В России за сутки выявили 5635 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Уже больше недели в стране регистрируют менее 6000 новых пациентов.
Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской и Нижегородской областях, Ханты-Мансийском АО, Петербурге, Красноярском и Алтайском краях, Иркутской, Мурманской, Московской и Ростовской областях.
За сутки выздоровели 3079 человек, за все время — более 603 тыс. Умерли 85 пациентов, за весь период — 13 354. Всего в стране зафиксировано 818 120 заболевших.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 16,2 млн человек. Более 9,4 млн из них выздоровели, свыше 648 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (4,2 млн), на втором — Бразилия (2,4 млн), на третьем — Индия (1,4 млн).