Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск. Он посвятил протестующим стихотворение и хочет снять о них фильм

Музыкант, член «Партии роста» и генпродюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск. В инстаграме он опубликовал свою фотографию оттуда и стихотворение, посвященное протестам, которые продолжаются уже третью неделю.

Протесты в Хабаровске начались 11 июля, это самые массовые акции в истории города. Митингующие требуют, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. В последние дни среди лозунгов появились и антипутинские.

Вчера врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые встретился с протестующими. Сначала он остановился на трассе, чтобы поговорить с людьми, которые ехали на митинг в город (он ехал в противоположную сторону по рабочим делам). Тогда он заявил, что не собирается выходить к митингующим, но уже вечером появился у здания городской администрации. Правда, он сделал это, когда акция протеста закончилась и большинство участвовавших в ней хабаровчан разошлись. Некоторые местные жители считают, что вопросы врио губернатора задавали подставные люди.

В феврале Сергей Шнуров вступил в «Партию роста», возглавляемую Борисом Титовым. «Открытые медиа» писали, что это было сделано по прямому указанию администрации президента: музыкант может возглавить партийный список на выборах в Госдуму в этом году, чтобы создать видимость конкуренции. В июне лидер группировки «Ленинград» занял пост генерального продюсера RTVI.