перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Исследование: какие российские города готовы выбрать мэром женщину 12:12
Канадка потеряла игрушку с записью голоса умершей матери. К поискам подключился даже Райан Рейнольдс
Канадка потеряла игрушку с записью голоса умершей матери. К поискам подключился даже Райан Рейнольдс 12:09
Умер дизайнер Кансай Ямамото. Он сотрудничал с Louis Vuitton и создавал костюмы для Дэвида Боуи 11:39
Бывшие журналисты «Ведомостей» запустят новое СМИ. Оно называется VTimes и откроется осенью 11:11
В России за сутки выявили 5635 случаев коронавируса 10:52
Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск. Он посвятил протестующим стихотворение и хочет снять о них фильм 10:28
Олег Тиньков/Instagram Семья Олега Тинькова создаст фонд для борьбы с раком крови
Семья Олега Тинькова создаст фонд для борьбы с раком крови 10:27
«Правда на вашей стороне»: актер Гоша Куценко поддержал протестующих в Хабаровском крае 9:43
На Spotify появился полный саундтрек к «Ковбою Бибопу». 3, 2, 1, Let’s jam! 9:41
Умерла голливудская актриса Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года 9:14
Гейм-дизайнер Хидэо Кодзима вошел в жюри Венецианского кинофестиваля 9:02
More.tv/YouTube «Чики» отвергли обвинения в насилии. На сериал пожаловались из‑за «пропаганды ЛГБТ и феминизма»
«Чики» отвергли обвинения в насилии. На сериал пожаловались из‑за «пропаганды ЛГБТ и феминизма» 8:52
Дегтярев вышел к протестующим, Ивлеева и Элджей заболели COVID-19 и другие новости дня Вчера в 19:06 Дайджест
«Дождался, пока все разойдутся, и вышел»: Михаил Дегтярев впервые поговорил с протестующими Вчера в 17:46
Готический собор во Франции действительно подожгли. В этом признался один из волонтеров Вчера в 17:04
Киану Ривз и съемочная группа «Константина» воссоединились в честь 15-летия фильма Вчера в 16:27
Полиция начала проверку в отношении «крестного отца грайма» Wiley из‑за антисемитских твитов Вчера в 15:49
Apple TV/YouTube Apple TV+ показал тизер второго сезона сериала «Ради всего человечества»
Apple TV+ показал тизер второго сезона сериала «Ради всего человечества» Вчера в 15:03
Умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева Вчера в 14:07
Анастасия Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом Вчера в 13:25
Отключить рекламу

Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск. Он посвятил протестующим стихотворение и хочет снять о них фильм

Анастасия Цой
Сегодня в 10:28

Музыкант, член «Партии роста» и генпродюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск. В инстаграме он опубликовал свою фотографию оттуда и стихотворение, посвященное протестам, которые продолжаются уже третью неделю.

Корреспондент «Медузы» сообщает, что Шнуров собирается поговорить с протестующими и снять о них документальный фильм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Кто тут начальник? Чай не Любой, кто сверху спущен. За выбор свой хабаровчане Идут по улицам. Всё гуще Становится народный марш. Кто тут совсем дурак набитый? Не уж-то всё это наймиты? В Москве их голос слышен аж! Колонна всё мощнее шла. Они не просят и не молят, Они хотят, чтобы дошла До всех ушей народа воля. И нет задачи взять взаймы, Нет, не у них сползает крыша. «Мы не тупы, тупы не мы!» А, те, кто их не хочет слышать.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Протесты в Хабаровске начались 11 июля, это самые массовые акции в истории города. Митингующие требуют, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. В последние дни среди лозунгов появились и антипутинские.

Вчера врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые встретился с протестующими. Сначала он остановился на трассе, чтобы поговорить с людьми, которые ехали на митинг в город (он ехал в противоположную сторону по рабочим делам). Тогда он заявил, что не собирается выходить к митингующим, но уже вечером появился у здания городской администрации. Правда, он сделал это, когда акция протеста закончилась и большинство участвовавших в ней хабаровчан разошлись. Некоторые местные жители считают, что вопросы врио губернатора задавали подставные люди.

В феврале Сергей Шнуров вступил в «Партию роста», возглавляемую Борисом Титовым. «Открытые медиа» писали, что это было сделано по прямому указанию администрации президента: музыкант может возглавить партийный список на выборах в Госдуму в этом году, чтобы создать видимость конкуренции. В июне лидер группировки «Ленинград» занял пост генерального продюсера RTVI.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
рок
Ssshhhiiittt! (онлайн-трансляция)
Необычный и многообещающий гаражный рок
триллер
Иллюзия обмана
Банда магов грабит банки
биография
Зеленая книга
Оскароносная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
драматический
Кыся (онлайн-трансляция)
Дмитрий Нагиев исполняет две роли в одном спектакле
документальный
Гоген: В поисках утраченного рая
Музейное шоу о крупнейшем представителе постимпрессионизма

Другие материалы по темам

Теги
Администрация Президента РФ
Госдума
Люди
Сергей Шнуров
Михаил Дегтярев
Борис Титов
Сергей Фургал
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить