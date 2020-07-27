Исследование: какие российские города готовы выбрать мэром женщину

Жители лишь нескольких российских городов представляют главой своего города женщину. Об этом свидетельствуют данные федерального социологического опроса, проведенного в июле этого года независимым исследовательским агентством Zoom Market.

У участников опроса спрашивали, считают ли они, что женщина может управлять городом не менее эффективно, чем мужчина, проголосовали бы они за женщину и допускают ли, что женщина может выиграть выборы.

В Москве 82% респондентов видят женщину главой города, в Екатеринбурге — 48%, а в Саратове — 43%. От 20 до 40% опрошенных готовы голосовать за женщину в Краснодаре (39%), Новосибирске (37%), Самаре (29%), Перми (25%), Петербурге (22%) и Челябинске (20%). В конце рейтинга — Нижний Новгород (19%), Воронеж (16%), Красноярск (13%), Ростов-на-Дону (11%), Уфа (9%), Казань (3%) и Махачкала (1%).

Коммерческий директор агентства Zoom Market Андрей Штыров отметил, что 42% опрошенных россиян положительно относятся к возможной женщине-президенту.

Сейчас в России есть несколько женщин, возглавляющих крупные города. Например, мэр Якутска Сардана Авксентьева, глава Челябинска Наталья Котова, мэр Омска Оксана Фадина.