На Spotify появился полный саундтрек к «Ковбою Бибопу». 3, 2, 1, Let's jam!

На стриминговый сервис Spotify выложили полный саундтрек к культовому аниме-сериалу Синъитиро Ватанабэ «Ковбой Бибоп». Внимание на это обратило издание Polygon.

Речь идет об официальном плейлисте, созданном самой Spotify. В нем есть вся музыка из легендарного аниме о космических охотниках за головами.

Оригинальный сериал от студии Sunrise о наемниках Спайке Шпигеле и Джете Блэке, авантюристке Фэй Валентайн, компьютерном гении Эдварде и их собаке, путешествующих на космическом корабле «Бибоп», вышло в апреле 1998 года. Действие сериала происходит в 2071 году на нескольких планетах Солнечной системы.