На Spotify появился полный саундтрек к «Ковбою Бибопу». 3, 2, 1, Let's jam!

На стриминговый сервис Spotify выложили полный саундтрек к культовому аниме-сериалу Синъитиро Ватанабэ «Ковбой Бибоп». Внимание на это обратило издание Polygon.
Речь идет об официальном плейлисте, созданном самой Spotify. В нем есть вся музыка из легендарного аниме о космических охотниках за головами.
Оригинальный сериал от студии Sunrise о наемниках Спайке Шпигеле и Джете Блэке, авантюристке Фэй Валентайн, компьютерном гении Эдварде и их собаке, путешествующих на космическом корабле «Бибоп», вышло в апреле 1998 года. Действие сериала происходит в 2071 году на нескольких планетах Солнечной системы.
В аниме огромная роль уделяется музыке — так, каждая серия становится чуть ли не посвящением отдельному музыкальному жанру. Каждая серия (здесь они называются «сессии», как при записи музыки) имеет свою музыкальную тему. Музыку для «Ковбоя Бибопа» сочиняла и исполняла композитор Еко Канно и ее группа The Seatbelts.
В 2018 году игровую адаптацию «Ковбоя Бибопа» заказал Netflix.