«Правда на вашей стороне»: актер Гоша Куценко поддержал протестующих в Хабаровском крае

«Я бы хотел обратиться к жителям Хабаровска и Дальнего Востока. Несмотря на то, что по центральным каналам о вас ничего не слышно, вот уже две недели, ложась спать, я знаю, что в это время вы выходите на улицы. Я не знаю, кто будет прав, кто виноват, но сейчас правда на вашей стороне. Вы огромная сплоченная толпа, которая пришла в театр правосудия. Откройте двери, мы все хотим присутствовать на этом честном, открытом, откровенном драматическом спектакле. Я с вами в этом зрительном зале, как актер говорю», — сказал Куценко.

В комментариях к посту актера хабаровчане выразили благодарность за поддержку: «До слез. Спасибо. Кто не живет здесь, не знает, что действительно происходит. Показывают другие страны, их новости, но не нас, а это ведь Россия», «Спасибо, Гоша, за вашу поддержку», «Красавчик! Честный суд с присяжными в Хабаровске!» и так далее.

Протесты в Хабаровске начались 11 июля, это самые массовые акции в истории города. Митингующие требуют, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. В последние дни среди лозунгов появились и антипутинские.

Вчера врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые встретился с протестующими. Сначала он остановился на трассе, чтобы поговорить с людьми, которые ехали на митинг в город (он ехал в противоположную сторону по рабочим делам). Тогда он заявил, что не собирается выходить к митингующим, но уже вечером появился у здания городской администрации. Правда, он сделал это, когда акция протеста закончилась и большинство участвовавших в ней хабаровчан разошлись. Некоторые местные жители считают, что вопросы врио губернатора задавали подставные люди.