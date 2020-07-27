«Чики» отвергли обвинения в насилии. На сериал пожаловались из‑за «пропаганды ЛГБТ и феминизма»

Стриминговый сервис more.tv опубликовал свое заявление насчет недавних обвинений сериала «Чики» в «пропаганде ЛГБТ и феминизма». Платформа, на которой выходит шоу, отвергла связь сериала с «унижением человека и достоинства», о котором говорится в заявлении общественного уполномоченного по защите семьи в Петербурге Ольга Баранец.

Представители more.tv отметили, что сериал выходит платно по подписке в соответствии с пользовательским соглашением сервиса и имеет возрастное ограничение 18+. По словам создателей «Чик», проект несет «глубокий смысл о необходимости корректировки социальных ролей» и подчеркивает важность семьи, участия отцов в воспитании детей.

«Также в сериале поднимается серьезная тема социального насилия. Чтобы подчеркнуть, что насилие не должно быть нормой, была организована социальная кампания для поддержки жертв насилия. За первые две недели на телефон доверия поступило более 500 референтных звонков. Это значит, что 500 человек получили помощь профессионалов и, возможно, чьи‑то жизни получилось спасти именно благодаря сериалу», — уточняется в посте more.tv.