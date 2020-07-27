перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Правда на вашей стороне»: актер Гоша Куценко поддержал протестующих в Хабаровском крае 9:43
На Spotify появился полный саундтрек к «Ковбою Бибопу». 3, 2, 1, Let's jam! 9:41
Умерла голливудская актриса Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года 9:14
Гейм-дизайнер Хидео Кодзима вошел в жюри Венецианского кинофестиваля 9:02
more.tv / youtube «Чики» отвергли обвинения в насилии. На сериал пожаловались из‑за «пропаганды ЛГБТ и феминизма»
«Чики» отвергли обвинения в насилии. На сериал пожаловались из‑за «пропаганды ЛГБТ и феминизма» 8:52
Дегтярев вышел к протестующим, Ивлеева и Элджей заболели COVID-19 и другие новости дня Вчера в 19:06 Дайджест
«Дождался, пока все разойдутся, и вышел»: Михаил Дегтярев впервые поговорил с протестующими Вчера в 17:46
Готический собор во Франции действительно подожгли. В этом признался один из волонтеров Вчера в 17:04
Киану Ривз и съемочная группа «Константина» воссоединились в честь 15-летия фильма Вчера в 16:27
Полиция начала проверку в отношении «крестного отца грайма» Wiley из‑за антисемитских твитов Вчера в 15:49
Apple TV/YouTube Apple TV+ показал тизер второго сезона сериала «Ради всего человечества»
Apple TV+ показал тизер второго сезона сериала «Ради всего человечества» Вчера в 15:03
Умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева Вчера в 14:07
Анастасия Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом Вчера в 13:25
Илон Маск и Граймс поссорились в твиттере Вчера в 12:44
Врио главы Хабаровского края все-таки пообщался с протестующими. Но не на митинге, а на трассе Вчера в 12:15
More.tv/YouTube На сериал «Чики» пожаловались в полицию из‑за «пропаганды ЛГБТ и феминизма»
На сериал «Чики» пожаловались в полицию из‑за «пропаганды ЛГБТ и феминизма» Вчера в 11:30
В России за сутки выявили 5765 случаев коронавируса Вчера в 11:08
Новые митинги в Хабаровске, трейлер «Страны Лавкрафта» и другие новости дня 25 июля 2020  19:23 Дайджест
Редакция «Батеньки» прокомментировала обвинения Егора Мостовщикова в харассменте 25 июля 2020  19:11
Фестивали «Морфология улиц» и Extreme Expo пройдут 26 июля 25 июля 2020  17:46
Отключить рекламу

«Чики» отвергли обвинения в насилии. На сериал пожаловались из‑за «пропаганды ЛГБТ и феминизма»

Федор Кузьмин
Сегодня в 8:52

Стриминговый сервис more.tv опубликовал свое заявление насчет недавних обвинений сериала «Чики» в «пропаганде ЛГБТ и феминизма». Платформа, на которой выходит шоу, отвергла связь сериала с «унижением человека и достоинства», о котором говорится в заявлении общественного уполномоченного по защите семьи в Петербурге Ольга Баранец.

Представители more.tv отметили, что сериал выходит платно по подписке в соответствии с пользовательским соглашением сервиса и имеет возрастное ограничение 18+. По словам создателей «Чик», проект несет «глубокий смысл о необходимости корректировки социальных ролей» и подчеркивает важность семьи, участия отцов в воспитании детей.

«Также в сериале поднимается серьезная тема социального насилия. Чтобы подчеркнуть, что насилие не должно быть нормой, была организована социальная кампания для поддержки жертв насилия. За первые две недели на телефон доверия поступило более 500 референтных звонков. Это значит, что 500 человек получили помощь профессионалов и, возможно, чьи‑то жизни получилось спасти именно благодаря сериалу», — уточняется в посте more.tv.

26 июля общественный уполномоченный по защите семьи в Петербурге Ольга Баранец написала заявление в МВД и Роскомнадзор, в котором попросила привлечь к административной ответственности видеосервис more.tv, который выпустил «Чик».

В заявлении говорится, что в сериале много внимание уделяется «гомосексуальной половой ориентации» одного из героев, остальные мужские персонажи либо жестокие, либо безвольные, что является пропагандой феминизма, а сам сериал также пропагандирует ЛГБТ. Баранец потребовала, чтобы владельцев видеосервиса привлекли к ответственности за нарушение закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, и за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

«Чики» — это сериал Эдуарда Оганесяна. Он рассказывает о секс-работницах, которые решают открыть фитнес-клуб в небольшом городке на юге России. Главные роли в сериале играют Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Ирина Носова и Варвара Шмыкова.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
рок
Ssshhhiiittt! (онлайн-трансляция)
Необычный и многообещающий гаражный рок
триллер
Иллюзия обмана
Банда магов грабит банки
биография
Зеленая книга
Оскароносная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
драматический
Кыся (онлайн-трансляция)
Дмитрий Нагиев исполняет две роли в одном спектакле
документальный
Гоген: В поисках утраченного рая
Музейное шоу о крупнейшем представителе постимпрессионизма

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Роскомнадзор
Люди
Эдуард Оганесян
Ирина Горбачева
Алена Михайлова
Ирина Носова
Варвара Шмыкова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить