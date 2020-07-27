«Чики» отвергли обвинения в насилии. На сериал пожаловались из‑за «пропаганды ЛГБТ и феминизма»

Стриминговый сервис more.tv опубликовал свое заявление насчет недавних обвинений сериала «Чики» в «пропаганде ЛГБТ и феминизма». Платформа, на которой выходит шоу, отвергла связь сериала с «унижением человека и достоинства», о котором говорится в заявлении общественного уполномоченного по защите семьи в Петербурге Ольга Баранец.
Представители more.tv отметили, что сериал выходит платно по подписке в соответствии с пользовательским соглашением сервиса и имеет возрастное ограничение 18+. По словам создателей «Чик», проект несет «глубокий смысл о необходимости корректировки социальных ролей» и подчеркивает важность семьи, участия отцов в воспитании детей.
«Также в сериале поднимается серьезная тема социального насилия. Чтобы подчеркнуть, что насилие не должно быть нормой, была организована социальная кампания для поддержки жертв насилия. За первые две недели на телефон доверия поступило более 500 референтных звонков. Это значит, что 500 человек получили помощь профессионалов и, возможно, чьи‑то жизни получилось спасти именно благодаря сериалу», — уточняется в посте more.tv.
26 июля общественный уполномоченный по защите семьи в Петербурге Ольга Баранец написала заявление в МВД и Роскомнадзор, в котором попросила привлечь к административной ответственности видеосервис more.tv, который выпустил «Чик».
В заявлении говорится, что в сериале много внимание уделяется «гомосексуальной половой ориентации» одного из героев, остальные мужские персонажи либо жестокие, либо безвольные, что является пропагандой феминизма, а сам сериал также пропагандирует ЛГБТ. Баранец потребовала, чтобы владельцев видеосервиса привлекли к ответственности за нарушение закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, и за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
«Чики» — это сериал Эдуарда Оганесяна. Он рассказывает о секс-работницах, которые решают открыть фитнес-клуб в небольшом городке на юге России. Главные роли в сериале играют Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Ирина Носова и Варвара Шмыкова.